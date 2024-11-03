Остров Месяцева, ранее занимавший площадь 53 гектара, полностью исчез с архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает Русское географическое общество.
Доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, руководивший наблюдениями, отметил, что остров Месяцева, расположенный вблизи острова Ева-Лив, "окончательно растаял". Он подчеркнул необходимость внесения изменений в навигационные карты.
В августе 2015 года площадь острова составляла около 53 гектаров. К августу текущего года она уменьшилась до трёх гектаров, а спустя месяц остров полностью исчез.
Учёные связывают это с глобальным потеплением, приводящим к таянию ледников и повышению уровня моря, что вызывает эрозию береговой линии и исчезновение некоторых форм рельефа.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".