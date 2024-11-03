В России исчез остров площадью 53 гектара

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Остров Месяцева, ранее занимавший площадь 53 гектара, полностью исчез с архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает Русское географическое общество.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Доцент Московского авиационного института Алексей Кучейко, руководивший наблюдениями, отметил, что остров Месяцева, расположенный вблизи острова Ева-Лив, "окончательно растаял". Он подчеркнул необходимость внесения изменений в навигационные карты.

В августе 2015 года площадь острова составляла около 53 гектаров. К августу текущего года она уменьшилась до трёх гектаров, а спустя месяц остров полностью исчез.

Учёные связывают это с глобальным потеплением, приводящим к таянию ледников и повышению уровня моря, что вызывает эрозию береговой линии и исчезновение некоторых форм рельефа.