Британские врачи внедряют ИИ для прогнозирования рисков смертности

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские медучреждения готовятся внедрить инновационную систему, которая позволит прогнозировать продолжительность жизни пациентов. В течение следующего года сотни людей смогут получить подробную информацию о возможных рисках для здоровья благодаря искусственному интеллекту.

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Система, известная как AI-ECG (AIRE), анализирует данные электрокардиограммы, выявляя потенциальные проблемы, которые могут остаться незамеченными при обычном осмотре.

Технология уникальна тем, что она может обрабатывать и интерпретировать кардиологические данные с точностью 78%, позволяя оценить риск летального исхода.

"ЭКГ — это доступный диагностический метод, который теперь предоставляет значительно больше информации о здоровье пациента", — объясняет кардиолог Арунашис Сау.

Искусственный интеллект способен извлекать из ЭКГ данные о структуре сердца и даже генетические маркеры.

Ожидается, что новая технология поможет врачам точнее оценивать состояние здоровья пациентов и принимать более обоснованные решения по их лечению.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

