Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты гипотоников: продукты, которые помогут поднять давление
Лучшие способы хранения яблок зимой — от бумаги до полиэтилена
Как использовать опавшую листву на даче — простые советы для садоводов
Естественный уход: как правильно использовать дезодоранты
Огурцы зимой прямо у вас на подоконнике: легко и быстро
Необычным Щелкунчиком побалуют разные города России в преддверии нового года
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Смена курса в торговле: освободившуюся нишу на российском рынке занимают другие страны
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения

Британские врачи внедряют ИИ для прогнозирования рисков смертности

1:10
Наука

Британские медучреждения готовятся внедрить инновационную систему, которая позволит прогнозировать продолжительность жизни пациентов. В течение следующего года сотни людей смогут получить подробную информацию о возможных рисках для здоровья благодаря искусственному интеллекту.

Британские врачи внедряют ИИ для прогнозирования рисков смертности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Система, известная как AI-ECG (AIRE), анализирует данные электрокардиограммы, выявляя потенциальные проблемы, которые могут остаться незамеченными при обычном осмотре.

Технология уникальна тем, что она может обрабатывать и интерпретировать кардиологические данные с точностью 78%, позволяя оценить риск летального исхода.

"ЭКГ — это доступный диагностический метод, который теперь предоставляет значительно больше информации о здоровье пациента", — объясняет кардиолог Арунашис Сау.

Искусственный интеллект способен извлекать из ЭКГ данные о структуре сердца и даже генетические маркеры.

Ожидается, что новая технология поможет врачам точнее оценивать состояние здоровья пациентов и принимать более обоснованные решения по их лечению.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален
Садоводство, цветоводство
Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Последние материалы
В Московском молодежном театре в ноябре покажут сказку Белоснежка и семь гномов
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Рок-группа "Алиса" не смогла продать билеты в Екатеринбурге: одна сплошная гойда
Тренировки помогут избавиться от сутулости
Вредные гарниры: почему стоит убрать картофельное пюре и белый рис из рациона
Врач объяснил, почему артроз теперь не является болезнью стариков
В Германии назвали "наркотиком" энергоресурсы России и рынок Китая
В Якутии введен режим ЧС из-за угрозы увода домашних оленей дикими
Мантия Земли разделена на две половины благодаря суперконтиненту Пангея
Запах, который может испортить свидание: каких ароматов стоит избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.