Британские врачи внедряют ИИ для прогнозирования рисков смертности

Британские медучреждения готовятся внедрить инновационную систему, которая позволит прогнозировать продолжительность жизни пациентов. В течение следующего года сотни людей смогут получить подробную информацию о возможных рисках для здоровья благодаря искусственному интеллекту.
Система, известная как AI-ECG (AIRE), анализирует данные электрокардиограммы, выявляя потенциальные проблемы, которые могут остаться незамеченными при обычном осмотре.
Технология уникальна тем, что она может обрабатывать и интерпретировать кардиологические данные с точностью 78%, позволяя оценить риск летального исхода.
"ЭКГ — это доступный диагностический метод, который теперь предоставляет значительно больше информации о здоровье пациента", — объясняет кардиолог Арунашис Сау.
Искусственный интеллект способен извлекать из ЭКГ данные о структуре сердца и даже генетические маркеры.
Ожидается, что новая технология поможет врачам точнее оценивать состояние здоровья пациентов и принимать более обоснованные решения по их лечению.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.