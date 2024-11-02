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Мистика или наука? Четыре причины, почему некоторые люди видят призраков

1:11
Наука

Современная наука нашла возможные объяснения тому, почему люди видят привидения. Исследования выявили четыре ключевые причины, которые могут вызвать подобные ощущения.

Мистика или наука? Четыре причины, почему некоторые люди видят призраков
Фото: flickr.com by fredrik Andreasson from Sweden is licensed under Commons, the free media repository
  • Первой из них является сонный паралич — состояние, когда при засыпании или пробуждении человек не может двигаться и говорить. Во время этого состояния мозг активен, хотя тело остается неподвижным, что нередко сопровождается пугающими галлюцинациями.
  • Второй возможной причиной являются пары угарного газа. Этот газ не имеет цвета и запаха, но способен влиять на мозг, вызывая яркие галлюцинации.
  • Третий фактор — нейрофизиологические особенности работы мозга. К примеру, пациенты с эпилепсией часто говорят о присутствии неведомого существа, а у людей с болезнью Паркинсона могут возникать аналогичные ощущения.
  • Четвертой причиной называют утрату близкого человека. Примерно половина людей, потерявших родного, сообщают, что слышали его голос. Это одна из реакций мозга, стремящегося переосмыслить прежний опыт.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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