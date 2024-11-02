Американский полковник в отставке Карл Нелл на конференции Института новой парадигмы заявил, что внеземной разум существует и взаимодействует с людьми на Земле.
"Нечеловеческий разум присутствует здесь, на нашей планете, и он контактирует с людьми", — подчеркнул Нелл.
Он назвал это "абсолютной правдой" и добавил, что контакты с внеземными формами разума происходят уже не первое столетие.
Нелл также упомянул, что ему лично известно о таких взаимодействиях, но не стал раскрывать подробности. В своей речи он акцентировал внимание на том, что во Вселенной есть звезды, которые старше нашего Солнца на 5 миллиардов лет.
Это, по его мнению, создает условия для того, чтобы на других планетах могли развиться высокоразвитые цивилизации, которые, возможно, уже контактируют с человечеством.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.