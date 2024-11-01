Викинги озадачили: зачем им после смерти собаки

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В юго-западной Швеции археологи сделали потрясающую находку — обнаружили огромное кладбище викингов с более 139 захоронениями. Несколько курганов в форме лодки и множество погребальных даров, отдалённых от нас на 1 200 лет, сообщает Arkeologerna.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olandgettviking.jpg by C. Michael Hogan

Остатки костров и обугленные фрагменты костей свидетельствуют о том, что викинги практиковали кремацию. После этого в могилу помещали жертвенных животных, а иногда и одомашненных собак, которые сопровождали своих хозяев в последний путь.

Около тысячи лет назад викинги владели обширными территориями Северной Европы. Они создали широкую торговую сеть, их корабли достигали Гренландии и даже Северной Америки. Кладбища и захоронения в Скандинавии дают представление о их верованиях и похоронных обрядах, а также о роли женщин в обществе.

Находка была сделана археологами Природного исторического музея Швеции совершенно случайно, когда они искали следы стоянки каменного века на одном из холмов в районе Варберга, но наткнулись на пять захоронений, расположенных на слоях пепла и человеческих костей.

По оценкам археологов, кладбище содержит минимум 139 захоронений, а также три больших каменных строения в форме лодок и один курган.

Среди находок также много металлических украшений и повседневных предметов, включая золотые и позолоченные пряжки и керамические сосуды. В одном из захоронений была обнаружена арабская серебряная монета — свидетельство широких торговых связей викингов. Эта монета датируется периодом между 795 и 806 годами, что соответствует самым ранним могилам на кладбище.

Часть захоронений также содержит остатки костров, на которых сжигали тела усопших. Этот способ кремации был широко распространен среди викингов. "Мы видим ямы, в которых когда-то строили костры, и даже огражденную площадку с тремя большими кострищами", — рассказывает Нордин.

Оказалось, викинги часто хоронили своих собак вместе с собой. Для этого домашних питомцев убивали и сжигали на маленьких кострах в том же захоронении.

Умершим также приносили жертвы животных, возможно, как своего рода провизию на пути в загробный мир. Однако большинство захоронений сильно повреждены, а крупные находки часто разрушены.

Это огромное кладбище также ставит ряд загадок: где же жили все эти люди, похороненные здесь? Пока археологи не нашли ни одного крупного поселения в окрестностях этого захоронения.

Местоположение кладбища имеет стратегическое значение: оно находится на возвышенности между двумя важными транспортными путями того времени. Теперь археологи надеются выяснить, где располагалось связанное с этим кладбищем викингское поселение.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

