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Секреты древних обрядов: Что нашли археологи в Леванте

3:18
Наука

Исследование, проведённое Эллой Бин, профессором из Академического колледжа Оно, и Омри Барзилаем, доктором из Хайфского университета, открыло новые аспекты в изучении погребальных обрядов Homo sapiens и неандертальцев в Леванте в эпоху среднего палеолита.

Секреты древних обрядов: Что нашли археологи в Леванте
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn

Исследователи изучили 17 захоронений неандертальцев и 15 захоронений Homo sapiens, обнаружив как сходства, так и различия в местах захоронений, позах тел и погребальных предметах.

Особое внимание было уделено пещере в Леванте, уникальной для изучения эволюции человека из-за сосуществования в ней Homo sapiens и неандертальцев.

Эти два вида пришли в регион в разное время: Homo sapiens мигрировали сюда из Африки 170 000-90 000 лет назад, а затем снова — 55 000 лет назад; неандертальцы прибыли из Европы 120 000-55 000 лет назад.

Интересно, что оба вида в этот период начали хоронить умерших, хотя раньше не практиковали подобного ритуала. Этот феномен захоронений мог зародиться в Леванте, а затем распространиться в другие регионы.

Захоронения младенцев неандертальцев встречались чаще, чем младенцев Homo sapiens. Оба вида помещали в могилы погребальные предметы, включая рога, челюсти животных и другие элементы.

Были также выявлены отличия: неандертальцы хоронили своих умерших в глубине пещер, тогда как Homo sapiens обычно выбирали для этого входы в пещеры или скальные убежища.

Помимо этого, тела Homo sapiens часто укладывали в позе эмбриона, а тела неандертальцев размещались более разнообразно — в вытянутом или полусогнутом положении.

Исследование также предполагает, что плотность населения могла способствовать развитию погребальных обрядов.

В период, когда Homo sapiens и неандертальцы обитали в Леванте, более мягкий климат Сахаро-Аравийской пустыни позволял Homo sapiens переселяться из Восточной Африки, а таяние ледников в Таврских и Балканских горах открыло путь для неандертальцев.

Вероятно, встреча этих популяций в регионе привела к демографическому давлению, которое могло повлиять на формирование традиции захоронений.

Профессор Бин отмечает, что после вымирания неандертальцев около 50 000 лет назад практика захоронений в Леванте прекратилась до позднего палеолита, около 15 000 лет назад, когда появилась натуфийская культура.

Исследование учёных не только показывает, как похоронные традиции отражают культурную эволюцию Homo sapiens и неандертальцев, но и ставит новые вопросы об их различиях.

Сейчас профессор Бин планирует продолжить исследования, воссоздавая ритуальные обряды с помощью анализа захоронения младенца-неандертальца из пещеры Амуд.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей. 

Лева́нт (от ср.-франц. Soleil levant «восход солнца»; по-арабски: الشام [ʔaʃ-ʃaːm]; на иврите: כְּנָעַן Kənáʿan, Кнаан, др.-греч. Λεβάντες) — общее название территорий стран восточной части Средиземного моря  — Сирии, Палестины, Израиля и Ливана.
 

Аму́д пещера в Израиле. Находится на высоте около 30 метров над руслом реки Вади Амуд, впадающей в Генисаретское озеро, в 1961 году Хикаси Судзуки обнаружил в пещере скелет предположительно молодого неандертальца Амуд1.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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