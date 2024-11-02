Города в оазисах: Как бронзовый век оставил свой след на Аравийском полуострове

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Новое археологическое исследование в оазисе Хайбар, Саудовская Аравия, проливает свет на то, как проходила урбанизация людей бронзового века на Аравийском полуострове.

Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, PDM

Город, получивший название "Аль-Ната", располагался на площади примерно 3,7 акра и существовал около 2400 года до н. э. Учёные обнаружили, что численность его населения составляла всего около 500 человек, что заметно отличает этот город от более крупных и более быстро развивающихся поселений в Египте и Месопотамии того времени.

Команда археологов, возглавляемая Гийомом Шарлю из Французского национального центра научных исследований, в ходе раскопок выявила обширный жилой район, окружённый защитными валами.

Исследователи также обнаружили множество артефактов, включая керамику и точильные камни, а также остатки около 50 жилищ.

В центральной части города выделялись два крупных здания, которые, вероятно, служили для административных целей, а также некрополь с массивными круглыми гробницами, известными как "ступенчатые башенные гробницы".

Пока письменные свидетельства не были найдены, но следы зерновых культур указывают на то, что жители города, вероятно, занимались земледелием.

Городские укрепления, включая стену длиной 14,5 км, служили защитой от кочевников, что помогло сохранить поселение на долгие годы.

Уточнения

Хайбар — оазис в Саудовской Аравии, расположен севернее Медины, в VI — начале VII века в Хайбаре проживали иудеи, они занимались выращиванием фруктов и зерна, разведением скота, прядением, ткачеством и портняжным делом, товары из Хайбара продавались как в ближайшие поселения, так и в Сирию и Ирак.





Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

