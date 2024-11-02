Как далеко уходили доисторические полинезийцы мореплаватели

Исследование доисторических полинезийских мореплавателей показало, что эти удивительные путешественники достигли самых южных широт, но не смогли добраться до берегов Антарктиды.
Международная команда археологов и палеоэкологов, исследовала следы поселений на острове Эндерби, наиболее южном месте, где находились полинезийцы до прихода европейцев.
Этот субантарктический остров, расположенный на 51° южной широты, считается самой южной доисторической точкой высадки, обнаруженной археологами.
На основе радиоуглеродного анализа, проведенного на материалах Сэнди-Бэй, ученые определили, что полинезийцы жили на острове Эндерби между 1250 и 1320 годами н. э., что совпадает с периодом их активного расселения в восточной части Полинезии.
Данные также указывают на эпизодическое проживание на островах, так как анализ пыльцы не выявил значительного изменения в растительности, которое обычно связано с постоянным обитанием.
Ученые считают, что малый ледниковый период, начавшийся вскоре после этого периода, мог вынудить полинезийцев покинуть субантарктические острова и вернуться на остров Стюарт.
В ответ на более ранние предположения о возможной высадке доисторических путешественников на Антарктиду, исследователи подчеркивают, что, хотя полинезийские лодки позволяли путешествовать на огромные расстояния, 2000 км бурных вод Южного океана и морского льда оставались непреодолимым препятствием.
Эксперт отметил, что, хотя навигационные достижения полинезийцев были впечатляющими, самые южные поселения всё же находились на значительном расстоянии от Антарктиды.
Архипела́г О́кленд (англ. Auckland Islands) — вулканический архипелаг в Тихом океане, расположен к югу от Новой Зеландии.
Полине́зия (от др.-греч. πολύς и νῆσος — много островов) — субрегион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, коренные народы, населяющие острова Полинезии, называют полинезийцами, исторически сложилось так, что они являются опытными мореплавателями, способными плавать в ночное время и ориентироваться по звёздам.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.