Как далеко уходили доисторические полинезийцы мореплаватели

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Исследование доисторических полинезийских мореплавателей показало, что эти удивительные путешественники достигли самых южных широт, но не смогли добраться до берегов Антарктиды.

Фото: web.archive.org by GeoTravellers, CC BY-SA 3.0

Международная команда археологов и палеоэкологов, исследовала следы поселений на острове Эндерби, наиболее южном месте, где находились полинезийцы до прихода европейцев.

Этот субантарктический остров, расположенный на 51° южной широты, считается самой южной доисторической точкой высадки, обнаруженной археологами.

На основе радиоуглеродного анализа, проведенного на материалах Сэнди-Бэй, ученые определили, что полинезийцы жили на острове Эндерби между 1250 и 1320 годами н. э., что совпадает с периодом их активного расселения в восточной части Полинезии.

Данные также указывают на эпизодическое проживание на островах, так как анализ пыльцы не выявил значительного изменения в растительности, которое обычно связано с постоянным обитанием.

Ученые считают, что малый ледниковый период, начавшийся вскоре после этого периода, мог вынудить полинезийцев покинуть субантарктические острова и вернуться на остров Стюарт.

В ответ на более ранние предположения о возможной высадке доисторических путешественников на Антарктиду, исследователи подчеркивают, что, хотя полинезийские лодки позволяли путешествовать на огромные расстояния, 2000 км бурных вод Южного океана и морского льда оставались непреодолимым препятствием.

Эксперт отметил, что, хотя навигационные достижения полинезийцев были впечатляющими, самые южные поселения всё же находились на значительном расстоянии от Антарктиды.

Уточнения

Архипела́г О́кленд (англ. Auckland Islands) — вулканический архипелаг в Тихом океане, расположен к югу от Новой Зеландии.





Полине́зия (от др.-греч. πολύς и νῆσος — много островов) — субрегион Океании, состоящий из более чем 1000 островов, коренные народы, населяющие острова Полинезии, называют полинезийцами, исторически сложилось так, что они являются опытными мореплавателями, способными плавать в ночное время и ориентироваться по звёздам.



