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Искусственный интеллект на пороге революции: эксперты обсуждают будущее технологий

2:36
Наука

Ведущие российские специалисты в области нейросетей на пленарном заседании IX Всероссийского молодежного научного форума высказали убеждение в неизбежности тотальной интеграции искусственного интеллекта во все области человеческой деятельности.

Искусственный интеллект на пороге революции: эксперты обсуждают будущее технологий
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Мероприятие, организованное в стенах Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, объединило как именитых ученых, так и начинающих исследователей.

Начальник подразделения интеллектуального анализа данных ГосНИИАС, профессор РАН Юрий Визильтер отметил стремительное развитие возможностей ИИ, подчеркнув его способность к самосовершенствованию и критическому анализу, особенно в области физических наук.

Управляющий директор департамента "Салют" Сбербанка Сергей Марков подтвердил скорое наступление эры автоматизированных научных исследований. При этом эксперт подчеркнул, что технологический прогресс не столько уничтожает профессии, сколько трансформирует их, создавая новые возможности для трудоустройства.

Специалисты сошлись во мнении, что повсеместное внедрение ИИ неизбежно, однако это не должно вызывать опасений. Более того, автоматизация может освободить человечество от рутинного труда, предоставив новые возможности для самореализации.

В ходе дискуссии о природе искусственного интеллекта эксперты определили его как синтез инженерного искусства и научного познания. Марков охарактеризовал ИИ как междисциплинарное направление, объединяющее информатику, физику и когнитивистику, способствующее углублению понимания мироустройства и развитию инновационных технологий.

Визильтер провел параллель между ИИ и математикой, указав на двойственность их природы: созданные человеком системы обнаруживают объективные закономерности. Он предложил рассматривать инженерию как практическое применение существующих знаний, а науку — как поиск новых прорывных открытий.

Эксперты прогнозируют фундаментальные изменения в понимании науки и инженерии под влиянием развития искусственного интеллекта.

Форум "Наука будущего — наука молодых", проводимый с 2014 года под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ, продолжает выполнять важную миссию по выявлению и поддержке талантливых молодых исследователей, стимулируя их научную деятельность.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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