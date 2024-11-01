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Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла

Наука

Недавние археологические исследования в центре Орла предоставили специалистам неопровержимые свидетельства существования древнерусского поселения, процветавшего здесь с конца XI до середины XIII столетия. Эту информацию подтвердил руководитель Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции, сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.

Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

В ходе текущих раскопок за пределами валов, где позднее возвели Орловскую крепость XVI века, исследователи обнаружили богатый культурный слой древнерусского городского поселения. Среди находок — многочисленные образцы керамики, фрагменты украшений и различные бытовые предметы, датируемые концом XI — началом XII века.

Особую научную ценность представляет обнаруженная свинцовая торговая пломба диаметром около сантиметра. Артефакт содержит родовой знак династии Рюриковичей на одной стороне и буквенное обозначение "П" — на другой. Исследователи связывают находку с деятельностью киевского воеводы Путяты Вышатича, служившего князю Святославу II Изяславичу в период его правления (1093-1113 гг.).

В процессе раскопок археологи выявили три строения древнерусской эпохи. В двух постройках были найдены массовые захоронения, которые исследователи связывают с последствиями монгольского вторжения. Подобные захоронения характерны для городов, подвергшихся нашествию: вернувшиеся жители хоронили погибших соотечественников в уцелевших строениях.

Значимость этих открытий заключается в подтверждении тесных связей между Верхнеокскими и Киевскими землями, что позволяет лучше понять систему перемещения населения и товаров в регионе.

Археологические исследования показали, что древнее поселение занимало территорию около четырех-пяти гектаров. Несмотря на то, что название города остается неизвестным, его стратегическое расположение позволяло контролировать как Верхнеокский регион, так и движение по реке Оке и прилегающим территориям.

Уточнения

Рю́риковичи — княжеский, великокняжеский (в Киевской Руси и русских княжествах), позднее также царский (в России), королевский (в Галицко-Волынской земле) и императорский род потомков Рюрика — согласно русским летописям, первого правителя Руси.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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