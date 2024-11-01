В поисках исторических тайн: учёные возвращаются в Берёзово

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных Русского географического общества ведёт активные поиски уникальных артефактов XVIII века в посёлке Берёзово, получив поддержку от замгубернатора ХМАО, сообщает Муксун FM.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fyrbyn,_Gotska_Sandön-IMG_5052.jpg by Christer T Johansson

Это место знаменито своей богатой историей, и исследователи полагают, что там могут быть спрятаны две шестифунтовые чугунные пушки, произведённые на Каменск-Уральском заводе и упомянутые в последний раз в 1919 году тобольским краеведом Григорием Дмитриевым-Садовниковым.

Краеведы, включая Андрея Курганова, активно помогают археологам в их поисках. Они выяснили, что орудия могли быть укрыты во время крупного наводнения. Исследователи предполагают, что в 1941 году обское наводнение подмыло деревянный причал, и пушки были спущены туда с горки. Хотя свидетели этого события ушли из жизни, их воспоминания хранят местные жители.

Для проверки своей гипотезы команда использует георадар, который может находить крупные металлические предметы на значительной глубине. Они уже обследовали более трёх гектаров, но пока результаты не обнадёживают.

«Грунты очень тяжёлые, и много помех. Однако мы не теряем надежды и продолжим поиски. Само наше присутствие в Берёзово вызвало интерес у местных жителей, и мы уверены, что сможем найти эти артефакты. Огромная благодарность „Стройкомплексу Югры“ от всей нашей команды», — поделился руководитель исследований Дмитрий Сотников.

Команда Русского географического общества сохраняет оптимизм, ведь каждое новое расследование может привести к важным открытиям. Власти также выражают готовность поддерживать подобные инициативы.

«История Югры и подвиги первопроходцев мне очень интересны. Когда к нам обратились с этим проектом, мы оказали всю необходимую помощь. Такие инициативы обязательно нужно поддерживать», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации. Территориально является частью Тюменской области.



Ка́менск-Ура́льский — город на юге Свердловской области России.



Георадар — радиолокатор, для которого исследуемой средой может быть земля, грунт (отсюда наиболее распространённое название), пресная вода, горы.



Фунт (от лат pondus — вес, гиря) — единица измерения массы.

