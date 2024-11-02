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Яркие цвета оперения попугаев объяснены простым химическим трюком

1:52
Наука

Исследование окраски попугаев раскрывает уникальный биологический механизм, благодаря которому птицы приобретают свои яркие красные, желтые и зеленые цвета.

Яркие цвета оперения попугаев объяснены простым химическим трюком
Фото: flickr.com by Mats Lindh, CC BY 2.0

Ученые выяснили, что причина в молекуле пситтакофульвина, пигмента, специфичного для попугаев, который образуется в результате простой химической модификации в развивающихся перьях. На раннем этапе эволюции попугаи научились синтезировать этот пигмент благодаря специальному ферменту, который преобразует альдегид в карбоксил, делая перья красными или желтыми. Зеленые оттенки возникают, когда желтые пигменты сочетаются с синими наноструктурами пера.

По словам эволюционного биолога Роберто Арборе, данное явление является исключительной эволюционной инновацией, позволяющей попугаям контролировать свои визуальные сигналы для привлечения партнера и коммуникации с сородичами. Этот простой, но элегантный механизм изменяет цвет, что дает попугаям гибкость в эволюции, позволяя легко переключаться между красным, желтым и зеленым.

При этом ученые обнаружили ген, отвечающий за интенсивность цвета в перьях, и подтвердили, что в случае увеличения активности этого гена желтые оттенки преобладают над красными. Специалисты отмечают, что такой механизм, вероятно, распространен и в других цветовых комбинациях птиц.

Однако, остаются вопросы: какие клетки управляют этим процессом и почему именно такие цвета стали доминирующими в эволюции попугаев. Исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на химические и биологические аспекты окраски, которые, возможно, можно применить к более широкому кругу живых организмов.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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