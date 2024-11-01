Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?

В августе этого года бразильский эксперт Сисеро Мораес представил новое исследование Туринской плащаницы, ставя под сомнение её подлинность.
Воспользовавшись виртуальным моделированием, Мораес утверждает, что знаменитая плащаница могла быть создана при помощи барельефа или резного изображения, а не обертывания вокруг человеческого тела. Этот вывод контрастирует с распространённой верой в то, что ткань действительно контактировала с телом Иисуса Христа.
Мораес пояснил, что, если бы плащаница была завернута вокруг тела, изображение выглядело бы искажённым из-за особенностей трёхмерной формы. В своей работе он ссылается на эффект "маски Агамемнона", при котором обёрнутая на плоскую поверхность ткань оставляет удлинённые и деформированные отпечатки. Демонстрация виртуальной модели показала, что при развертывании ткани после обертывания лица отпечатки выглядели бы непропорционально, в отличие от сбалансированного изображения на плащанице.
Исследование вновь поднимает вопрос о происхождении плащаницы, о которой упоминается с XIV века. Ватикан в разные эпохи занимал противоположные позиции: в средние века плащаницу считали произведением искусства, однако позже её признали святыней. Мораес, однако, находит вероятным, что плащаница служила христианским произведением искусства, цель которого — передать духовное послание. Он подчёркивает, что плащаница, даже если она не была связана с телом Христа, играет важную иконографическую роль в христианстве.
Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра с негативным изображением мужчины в полный рост, видами спереди и сзади, почитаемое как святыня католической и православной церквями.
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