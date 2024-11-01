Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В августе этого года бразильский эксперт Сисеро Мораес представил новое исследование Туринской плащаницы, ставя под сомнение её подлинность.

Фото: Guiseppe Enrie, 1931 by Rudolf Berwanger, CC BY-SA 4.0

Воспользовавшись виртуальным моделированием, Мораес утверждает, что знаменитая плащаница могла быть создана при помощи барельефа или резного изображения, а не обертывания вокруг человеческого тела. Этот вывод контрастирует с распространённой верой в то, что ткань действительно контактировала с телом Иисуса Христа.

Мораес пояснил, что, если бы плащаница была завернута вокруг тела, изображение выглядело бы искажённым из-за особенностей трёхмерной формы. В своей работе он ссылается на эффект "маски Агамемнона", при котором обёрнутая на плоскую поверхность ткань оставляет удлинённые и деформированные отпечатки. Демонстрация виртуальной модели показала, что при развертывании ткани после обертывания лица отпечатки выглядели бы непропорционально, в отличие от сбалансированного изображения на плащанице.

Исследование вновь поднимает вопрос о происхождении плащаницы, о которой упоминается с XIV века. Ватикан в разные эпохи занимал противоположные позиции: в средние века плащаницу считали произведением искусства, однако позже её признали святыней. Мораес, однако, находит вероятным, что плащаница служила христианским произведением искусства, цель которого — передать духовное послание. Он подчёркивает, что плащаница, даже если она не была связана с телом Христа, играет важную иконографическую роль в христианстве.

Уточнения

Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — льняное полотно размером 4,37 на 1,11 метра с негативным изображением мужчины в полный рост, видами спереди и сзади, почитаемое как святыня католической и православной церквями.



Иску́сство (от церк.-слав. искусьство, ст.‑слав. искоусъ — искушение, опыт, испытание) — одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики[неизвестный термин].

