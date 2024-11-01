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Глобальное потепление вновь угрожает остановить атлантические течения

1:42
Наука

Последние исследования ученых показали, что глобальное потепление, подобное тому, что происходило во время последнего межледниковья, может вновь привести к остановке жизненно важных течений Атлантического океана.

Глобальное потепление вновь угрожает остановить атлантические течения
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, CC BY-SA 2.0

Около 128 000 лет назад таяние арктических льдов уже спровоцировало нарушение циркуляции течений, вызвав охлаждение в Северных морях (Гренландском, Исландском и Норвежском) и потепление окружающих океанов. Эти течения, входящие в Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC), необходимы для поддержания климата в Северном полушарии.

Сегодняшнее резкое сокращение арктического льда, по мнению исследователей, может привести к аналогичным последствиям: таяние льдов ослабляет AMOC, что может привести к ее полному прекращению. Климатические модели указывают, что AMOC может прекратиться уже к 2100 году, но точные временные рамки остаются неопределенными. Остановку течений ученые связывают с катастрофическими изменениями климата, включая снижение температур в Северном полушарии и изменения в системе тропических муссонов.

Научное сообщество подчеркивает, что климатические меры являются чрезвычайной необходимостью, ведь последствия нарушений AMOC могут быть фатальными.

Результаты опубликованных исследований показывают: глубоководные течения, уносящие тепло на север, напрямую зависят от уровня таяния льдов. Этот баланс остается хрупким, и без серьезных климатических действий мир может столкнуться с серьезными изменениями.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность (антропогенный фактор).

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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