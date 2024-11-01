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Жара и вентиляторы: пожилые люди остаются под угрозой перегрева

1:28
Наука

Канадские ученые из Оттавского университета выявили, что использование электрического вентилятора не способствует снижению температуры тела у пожилых людей во время сильной жары.

Жара и вентиляторы: пожилые люди остаются под угрозой перегрева
Фото: Freepik by Ads, CC0

Исследование было проведено с участием 18 человек в возрасте от 65 до 72 лет в контролируемой климатической камере, где температура поддерживалась на уровне 36°C при влажности 45%. Эксперимент включал три режима работы вентилятора: выключенный, медленный и быстрый.

Выяснилось, что независимо от скорости вращения вентилятора температура тела участников не снижалась. Медленный режим не оказывал эффекта на ощущение прохлады, в то время как высокий лишь создавал легкое ощущение комфорта. Однако исследователи отмечают, что это ощущение может быть обманчивым: несмотря на субъективное улучшение, температура тела продолжала оставаться на опасно высоком уровне.

В связи с этим ученые подчеркивают важность осторожности при использовании вентиляторов в жару для людей преклонного возраста, так как они могут не чувствовать перегрева.

Эти результаты были опубликованы в журнале JAMA и акцентируют на особых потребностях терморегуляции пожилых, что делает неэффективными привычные методы охлаждения для защиты их здоровья в жаркую погоду.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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