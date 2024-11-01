Иллюзия движения после смерти: учёные раскрыли необычное явление

Исследователи из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFTER), возглавляемые Элисон Уилсон, провели необычный эксперимент, чтобы исследовать процесс разложения человеческих тел и его визуальные проявления.
В ходе работы они установили видеокамеры, фиксирующие изменения, происходящие с телами после смерти, и были удивлены результатами: записи показывали, что конечности умерших будто бы двигались, создавая иллюзию "танца".
Это явление объясняется естественными процессами мумификации и дегидратации, при которых связки высыхают, а мышцы сокращаются, вызывая микродвижения, напоминающие неосознанные движения. Впервые подобный феномен удалось заснять, что внесло важный вклад в тафономию — науку, изучающую закономерности разложения и посмертных трансформаций.
Целью эксперимента было исследовать динамику разложения тел в разных условиях, что расширяет понимание механизмов, связанных с биохимическими изменениями после смерти. На записях видно, что в первые дни разложения происходит дегидратация тканей, которая запускает сокращения мышц, способных визуально имитировать движения.
Этот научный проект продемонстрировал важные аспекты микродвижений, которые могут наблюдаться уже в первые сутки после летального исхода, добавляя новые данные к фундаментальным знаниям о посмертных процессах.
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