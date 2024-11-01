Иллюзия движения после смерти: учёные раскрыли необычное явление

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований (AFTER), возглавляемые Элисон Уилсон, провели необычный эксперимент, чтобы исследовать процесс разложения человеческих тел и его визуальные проявления.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

В ходе работы они установили видеокамеры, фиксирующие изменения, происходящие с телами после смерти, и были удивлены результатами: записи показывали, что конечности умерших будто бы двигались, создавая иллюзию "танца".

Это явление объясняется естественными процессами мумификации и дегидратации, при которых связки высыхают, а мышцы сокращаются, вызывая микродвижения, напоминающие неосознанные движения. Впервые подобный феномен удалось заснять, что внесло важный вклад в тафономию — науку, изучающую закономерности разложения и посмертных трансформаций.

Целью эксперимента было исследовать динамику разложения тел в разных условиях, что расширяет понимание механизмов, связанных с биохимическими изменениями после смерти. На записях видно, что в первые дни разложения происходит дегидратация тканей, которая запускает сокращения мышц, способных визуально имитировать движения.

Этот научный проект продемонстрировал важные аспекты микродвижений, которые могут наблюдаться уже в первые сутки после летального исхода, добавляя новые данные к фундаментальным знаниям о посмертных процессах.

Уточнения

Иллю́зия (от лат. illūsiō — «заблуждение, обман») — это обман чувств, нечто кажущееся, то есть искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию.



Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

