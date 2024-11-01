Зима длиною в три года: миф о Рагнарёке оказался правдой

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Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science: Reports, утверждает, что реальные события, напоминающие мифический Рагнарёк, произошли в Скандинавии около 1500 лет назад.

Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, PDM

Тогда климатические катастрофы, вызванные крупными вулканическими извержениями, привели к многолетней зиме, Фимбульветру, напоминающей легенду о конце света.

Анализ годичных колец дуба показал, что между 536 и 541 годами произошёл резкий спад роста деревьев, что, по мнению учёных, указывает на значительное похолодание и нехватку солнечного света. Эти события не только погрузили регион в годы холода и голода, но и привели к исчезновению многих поселений, массовому голоду и смертям.

Из-за ухудшения условий для сельского хозяйства люди начали покидать свои земли, а власть и социальные структуры в этих местах претерпели существенные изменения. Археологи находят крупные золотые артефакты, которые, вероятно, были подношениями богам в надежде вернуть солнце. По оценкам учёных, до половины населения Норвегии и Швеции погибло в этот период. Исследователи предполагают, что легенды о Рагнарёке могут быть основаны на воспоминаниях о реально произошедших событиях, оставивших глубокий след в культуре.

Климатические изменения распространились далеко за пределы Скандинавии: источники из Китая и Римской империи тоже упоминают о похолодании, а модели показывают глобальное падение температуры.

Уточнения

Рагна́рёк или Рагнаро́к (др.-сканд. Ragnarök, Ragnarøkkr, букв. «Судьба богов», «Сумерки богов»), в германо-скандинавской мифологии — гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.



Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

