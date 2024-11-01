Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем нужны группы здоровья и как они помогают оставаться в форме
Простудный сезон: какие продукты помогут защитить организм
Осенний аппетит: почему тянет к жирной пище
Жара и вентиляторы: пожилые люди остаются под угрозой перегрева
Эти простые привычки помогут избавиться от хронической усталости
Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму
Идеальное освещение для чтения: советы по выбору светильников для спальни
Спустя восемь лет пропавшие элитные авто британских владельцев нашлись в Таиланде
Кто станет хозяином для кошки, и почему: секрет выбора питомца

Зима длиною в три года: миф о Рагнарёке оказался правдой

1:39
Наука

Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science: Reports, утверждает, что реальные события, напоминающие мифический Рагнарёк, произошли в Скандинавии около 1500 лет назад.

Зима длиною в три года: миф о Рагнарёке оказался правдой
Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, PDM

Тогда климатические катастрофы, вызванные крупными вулканическими извержениями, привели к многолетней зиме, Фимбульветру, напоминающей легенду о конце света.

Анализ годичных колец дуба показал, что между 536 и 541 годами произошёл резкий спад роста деревьев, что, по мнению учёных, указывает на значительное похолодание и нехватку солнечного света. Эти события не только погрузили регион в годы холода и голода, но и привели к исчезновению многих поселений, массовому голоду и смертям.

Из-за ухудшения условий для сельского хозяйства люди начали покидать свои земли, а власть и социальные структуры в этих местах претерпели существенные изменения. Археологи находят крупные золотые артефакты, которые, вероятно, были подношениями богам в надежде вернуть солнце. По оценкам учёных, до половины населения Норвегии и Швеции погибло в этот период. Исследователи предполагают, что легенды о Рагнарёке могут быть основаны на воспоминаниях о реально произошедших событиях, оставивших глубокий след в культуре.

Климатические изменения распространились далеко за пределы Скандинавии: источники из Китая и Римской империи тоже упоминают о похолодании, а модели показывают глобальное падение температуры.

Уточнения

Рагна́рёк или Рагнаро́к (др.-сканд. Ragnarök, Ragnarøkkr, букв. «Судьба богов», «Сумерки богов»), в германо-скандинавской мифологии — гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Еда и рецепты
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья Аудио 
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок
Садоводство, цветоводство
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Идеальное освещение для чтения: советы по выбору светильников для спальни
Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму
Спустя восемь лет пропавшие элитные авто британских владельцев нашлись в Таиланде
Кто станет хозяином для кошки, и почему: секрет выбора питомца
Жена Владимира Селиванова отчитала бывшую супругу актёра: Ева в ободранных лосинах
Иллюзия движения после смерти: учёные раскрыли необычное явление
Ложная тревога: пассажира самолёта Southwest Airlines заподозрили в торговле детьми
Зима длиною в три года: миф о Рагнарёке оказался правдой
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Почему нет безопасной дозы алкоголя: что важно знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.