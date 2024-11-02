Космический мусор от разрушенного спутника Boeing угрожает орбите

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская компания ExoAnalytic Solutions, занимающаяся отслеживанием космического мусора, выявила около 500 фрагментов, образовавшихся после разрушения спутника Intelsat 33e, принадлежащего компании Boeing.

Фото: NASA is licensed under public domain

Этот аппарат, запущенный в 2016 году и вышедший на орбиту в январе 2017 года, проработал значительно меньше запланированного срока в 15 лет. Проблемы начались вскоре после запуска: спутник расходовал больше топлива, чем предполагалось, что сократило его рабочий ресурс. 19 октября Космические силы США подтвердили разрушение аппарата.

В результате инцидента образовались обломки размером от небольших, сравнимых с футбольным мячом, до крупных, как дверь автомобиля. За последние сутки специалисты ExoAnalytic зафиксировали 108 новых фрагментов, что вызывает опасения о возможных столкновениях с другими объектами на геостационарной орбите.

Это событие привлекает внимание к проблеме космического мусора, который представляет растущую угрозу для работающих аппаратов и безопасности космических операций.

Уточнения

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.



The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

