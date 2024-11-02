OpenAI бросила вызов Google запуском поисковика SearchGPT

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

OpenAI анонсировала запуск нового поисковика на базе ИИ — SearchGPT, который уже доступен в тестовом режиме для ограниченного числа пользователей.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Сервис использует искусственный интеллект для анализа и предоставления точных ответов с указанием источников, а также позволяет перейти к оригинальным публикациям. В отличие от ChatGPT, SearchGPT не ограничивается генерацией текстовых ответов, а предоставляет ссылки на проверенные материалы, что позволяет быстро находить достоверную информацию.

Проект был разработан в сотрудничестве с крупными медиа, такими как The Wall Street Journal и Business Insider, что помогло OpenAI справиться с проблемами авторского права и обеспечить точность данных.

Поисковик рассматривается как прямой конкурент Google, который также активно интегрирует ИИ-технологии в свою платформу. В будущем OpenAI планирует добавить функции SearchGPT в ChatGPT, расширив возможности последнего. Эксперты, однако, отмечают, что новый сервис может негативно повлиять на трафик новостных сайтов, так как пользователи смогут получать краткие ответы прямо в поисковой выдаче без необходимости переходить по ссылкам.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.



Google LLC ( МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

