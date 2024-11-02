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Гибрид растений и животных: учёные создали клетки с фотосинтезом

1:19
Наука

Исследователи из Токийского университета совершили прорыв, создав гибрид клеток растений и животных, способный к фотосинтезу.

Гибрид растений и животных: учёные создали клетки с фотосинтезом
Фото: commons.wikimedia.org by Sy, CC BY-SA 3.0

В ходе эксперимента они внедрили хлоропласты красных водорослей в клетки хомяков. После этого животные клетки начали использовать встроенные растительные структуры для выработки энергии, как если бы они были растениями. Этот процесс включал фотосинтетический транспорт электронов, который раньше считался невозможным для клеток животных. Хлоропласты оставались функциональными в течение двух дней, обеспечивая клеткам дополнительный рост и устойчивость. Метод был подтвержден с помощью лазера и флуориметрии, выявившей флуоресцентные хлоропласты, встроенные в клетки хомяков.

Главная цель этого исследования — создание жизнеспособных искусственных органов и тканей, способных генерировать кислород для клеток через фотосинтез. Это поможет преодолеть проблему гипоксии, часто возникающую при выращивании клеток и тканей в лаборатории.

Такая технология может быть полезна в разработке лабораторного мяса, улучшении условий для выращивания кожных покровов и создания органов, которые смогут самостоятельно поддерживать обмен веществ.

Уточнения

Фотоси́нтез (от др.-греч. φῶς — «свет» и σύνθεσις — «соединение», «складывание», «связывание», «синтез») — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин у архей).

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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