Учёные заставили обычный компьютер обойти квантовый процессор

Американским ученым из Центра вычислительной квантовой физики Института Флэтайрон удалось использовать обычный компьютер для решения сложной задачи, изначально предназначенной для квантовой системы.

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Они смогли применить математическую модель, которая позволила стандартному процессору обойти квантовый компьютер в скорости и точности расчетов. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, ставит под сомнение исключительность квантовых устройств в моделировании сложных квантовых систем.

В ходе эксперимента команда создала симуляцию на основе массива крошечных магнитов, которые, под воздействием магнитного поля, начали переворачиваться. Этот процесс вызвал цепное взаимодействие между магнитами, создавая состояние квантовой запутанности, где каждый магнит влиял на переворот других. Такие сложные квантовые состояния традиционно моделируются только квантовыми компьютерами из-за их способности работать с кубитами, имеющими суперпозицию 0 и 1 одновременно. Однако, благодаря новой модели, стандартный процессор оказался более продуктивным в решении этой задачи.

Специалисты считают, что открытие может продвинуть исследование других квантовых проблем.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека.



Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных.

