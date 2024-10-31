Китай готовится к первой пилотируемой миссии на Луну

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Национальное космическое управление Китая (CNSA) активно готовится к первой пилотируемой миссии на Луну, запланированной на 2030 год.

Фото: Pexels by Sebastian Voortman, PDM

Недавно CNSA выбрало два проекта для создания прототипов луноходов, которые позволят китайским астронавтам, или тайконавтам, передвигаться по лунной поверхности.

Прототипы разрабатываются командами инженеров из Китайской академии космических технологий (CAST) и Шанхайской академии космических технологий (SAST), входящими в Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Согласно техническим требованиям, вес будущего лунохода должен быть не более 200 килограммов, а его радиус действия ограничится 10 километрами. Эти требования рассчитаны на обеспечение безопасности тайконавтов при исследовании Луны. Также ведутся испытания и разработка других критически важных компонентов миссии, таких как ракета "Чанчжэн-10", лунный модуль "Лань Юэ" и скафандры.

По заявлению заместителя главы Управления программы пилотируемых полетов Линь Сицяна, помимо наземных испытаний, особое внимание уделяется совместной интеграции всех систем.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

