В Омске разработали уникальный хлеб с фиолетовым оттенком

В Омском аграрном университете им. Столыпина успешно разработали новый сорт фиолетового злака с уникальными "фруктовыми" свойствами, обогащенного антиоксидантами-антоцианами, что придает ему характерный оттенок.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Этот сорт стал результатом многолетних исследований, нацеленных на создание продуктов с профилактическими свойствами, которые могут снижать риски сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и онкологических заболеваний.

Ученые выявили, что именно фиолетовые пигменты обладают наиболее выраженными антиоксидантными свойствами, что ранее встречалось в овощах и фруктах. Однако они решили сфокусироваться на злаках, так как хлеб более доступен для населения, чем овощи и фрукты.

Новый хлеб на основе фиолетового злака будет впервые предложен в социальные учреждения, а затем планируется расширение его производства.

Уже получен патент и включение сорта в Государственный реестр селекционных достижений России, что позволит выращивать его на большей части территории страны, не требуя особых условий для культивации.

Уточнения

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири.



Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

