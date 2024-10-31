Тюменские учёные создали первый спрей против молочницы

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Тюменские ученые разработали уникальный спрей EasyCand для профилактики кандидоза, призванный помочь женщинам справляться с этой распространённой проблемой.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Кандидоз, или молочница, вызывается грибами рода Candida, которые при ослабленном иммунитете начинают неконтролируемо размножаться, вызывая воспаление и дискомфорт. Существующие антибиотики не всегда эффективны, так как убивают не только патогены, но и полезную микрофлору, что часто ведет к повторному заболеванию.

Новый спрей создан на основе натуральных компонентов — метаболитов пробиотических бактерий и экстрактов 11 растений, произрастающих в Тюменской области, сообщает tmn. aif.ru.

Исследования доказали, что этот препарат не только подавляет рост грибов, но и способствует восстановлению повреждённых тканей женского репродуктивного тракта, активируя синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. EasyCand показал высокую эффективность в испытаниях на фокус-группах.

Планируется, что первые партии будут выпущены в конце 2025 года.

Уточнения

Кандидо́з или кандидамикоз (моло́чница — разг. в случае поражения женских половых органов) — вид микоза, заболевание людей и животных, вызываемое микроскопическими грибами рода Candida, преимущественно Candida albicans.



Же́нщина — человек женского пола.

