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Климатолог объяснил рост катаклизмов в России

1:19
Наука

Количество природных катаклизмов, таких как ураганы, наводнения и торнадо, стремительно растет.

Климатолог объяснил рост катаклизмов в России
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, CC BY-SA 4.0

Климатолог Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, объясняет, что за последние 45 лет частота таких явлений увеличилась в три раза. Особенно быстро опасные погодные явления нарастают в России: к концу XX века они уже удвоились, а к 2020 году достигли 371 случая в год. Это означает, что практически ежедневно на территории России происходит событие, наносящее ущерб людям или экономике.

Киселев связывает эту тенденцию с глобальным потеплением и изменением климата, утверждая, что два ключевых фактора — усиление гидрологического цикла и возросшая сила ветровых нагрузок — приводят к учащению таких событий, сообщает Общественная Служба Новостей.

Усиленные ливни, штормы и ураганы, по его словам, не связаны с деятельностью человека в смысле искусственного воздействия, как, например, гипотетическое климатическое оружие, а вызваны исключительно природными процессами, которые нарастают на фоне глобальных изменений климата.

Уточнения

Катаклизм (глобальная катастрофа) — резкий перелом в характере и условиях органической жизни на обширном пространстве земной поверхности под влиянием разрушительных атмосферных и вулканических процессов.

Климатоло́гия (от др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон и др.-греч. λόγος — учение, наука) — наука, раздел метеорологии, изучающая климат — совокупность погодных характеристик за многолетний период, свойственных определённому месту или Земному шару в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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