Вальс Шопена на визитной карточке - музыканты в шоке

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В Нью-Йорке обнаружен утерянный вальс Фредерика Шопена. Это произошло впервые с 1930-х годов. Шопен написал десятки вальсов, но только около 17 из них были опубликованы. Остальные утеряны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piano-Chopin.jpg by Charlotte-Jaxa

Куратор нью-йоркской Библиотеки и музея Моргана Робинсон Маклеллан (Robinson McClellan), каталогизируя предметы из подаренной в 2019 году коллекции, обратил внимание на небольшой лист бумаги — размером с визитную карточку. Наверху нотной записи начертано: Chopin.

"Я подумал: "Что это может быть? — поделился Маклеллан с New York Times. — Я не узнал эту музыку".

Он тотчас отправил фотографию рукописи исследователю произведений Шопена в Пенсильванском университете Джеффри Каллбергу (Jeffrey Kallberg). Макклеллан и Каллберг приступили к работе по установлению подлинности произведения, заручившись помощью экспертов по творчеству Шопена и реставраторов бумаги. Оказалось, что бумага и чернила рукописи соответствуют материалам, которые Шопен использовал в то время. Почерк также совпадает с другими рукописями композитора.

На основании этого исследования музей приходит к выводу, что существует "большая вероятность" того, что Шопен написал это произведение.

Имя Шопена, согласно анализу почерка, надписано не самим композитором. Более того, произведение длится всего около минуты. Шопен известен своей краткостью, но этот вальс короче других.

Его партитура также весьма поразительна.

"Несколько угрюмых, диссонирующих тактов достигают кульминации в громком взрыве, прежде чем звучит меланхоличная мелодия, — сообщают сотрудники музея. — Ни один из его известных вальсов не начинается таким образом, что делает этот ещё более интригующим".

Произведение датируется примерно 1830-ми годами, когда композитору было около 20 лет, и эксперты говорят, что он, возможно, больше экспериментировал в ранние годы.

Уточнения

Фридери́к Франци́шек Шопе́н (1 марта (по не уточнённым данным 22 февраля) 1810, деревня Желязова-Воля, близ Варшавы, Варшавское герцогство — 17 октября 1849, Париж, Франция) — польский композитор и пианист, творческая деятельность которого почти полностью посвящена фортепиано.

