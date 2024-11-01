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Учёные нашли связь между сном и иммунной системой после инфаркта

3:11
Наука

Новое исследование, проведённое на мышах и людях, показало, что после сердечного приступа организм реагирует уникальным образом: иммунные клетки устремляются в мозг, что способствует глубокому сну. Этот крепкий сон помогает процессу восстановления, снижая воспаление в сердце.

Учёные нашли связь между сном и иммунной системой после инфаркта
Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Кэмерон Макэлпайн, соавтор исследования и специалист по иммунной функции сердца и нервной системы из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в Нью-Йорке, считает, что достаточное количество сна и отдыха после сердечного приступа крайне важно для долгосрочного восстановления сердца.

Рэйчел Роу, эксперт по сну и воспалительным процессам из Университета Колорадо в Боулдере, отмечает, что такие результаты важны не только для пациентов с сердечными приступами, но и для понимания естественной реакции организма на травмы.

"Любая травма запускает естественную реакцию организма, при которой он стремится погрузиться в сон, чтобы обеспечить восстановление", — комментирует Рейчел.

Давно известно, что сон и здоровье сердца тесно взаимосвязаны: люди с нарушениями сна чаще подвержены риску высокого давления.

Однако то, как сердечно-сосудистые проблемы могут влиять на сам сон, изучено недостаточно.

В ходе эксперимента учёные вызвали сердечные приступы у мышей и исследовали активность их мозговых волн. Оказалось, что мыши, перенёсшие сердечный приступ, проводили больше времени в фазе глубокого сна, необходимой для восстановления, чем здоровые мыши.

Чтобы понять, что именно вызывает этот эффект, учёные изучили процессы в мозге, которые регулируют сон. Исследователи заметили, что после сердечного приступа иммунные клетки, известные как моноциты, устремлялись в мозг мышей.

Эти клетки вырабатывали белок под названием фактор некроза опухоли (ФНО), который регулирует воспаление и также способствует засыпанию.

Чтобы подтвердить роль моноцитов, учёные заблокировали их проникновение в мозг. В результате продолжительность сна у мышей больше не увеличивалась, что подтвердило связь между активностью моноцитов в мозге и глубоким сном после сердечного приступа.

Эксперименты также показали, что нарушение сна усиливало воспаление в сердце и мозге, что ухудшало общее состояние мышей после инфаркта.

Чтобы проанализировать аналогичную ситуацию у людей, исследователи изучили данные пациентов с острым коронарным синдромом. У тех, кто плохо спал в первые недели после приступа, риск повторного сердечного приступа в течение двух лет был выше.

Роу также добавляет, что результаты исследования подчёркивают важность полноценного сна после сердечного приступа, и врачи должны обязательно информировать об этом пациентов.

По её словам, в условиях стационара анализы и процедуры важно проводить днём, чтобы свести к минимуму прерывание сна, так как недосып действительно ослабляет организм.

Уточнения

Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце, нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы, поэтому важно вызвать скорую помощь как можно скорее, если вы подозреваете его у себя или другого человека.
 

Фа́ктор некро́за о́пухоли (ФНО, фактор некроза опухоли-альфа, тумор-некротический фактор (ТНФ), кахексин, кахектин, англ. TNF, TNF-α) — внеклеточный белок, многофункциональный провоспалительный цитокин, синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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