Скрытый океан Миранды: новая надежда на инопланетную жизнь

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Эти предположения появились благодаря новому исследованию команды из Университета Джонса Хопкинса, которая, основываясь на данных "Вояджера-2", изучила внутреннюю структуру Миранды.

Фото: pixabay.com by DasWortgewand, PDM

Этот зонд сделал единственные на сегодняшний день снимки спутника ещё в 1986 году, показав поверхность, покрытую огромными уступами и кратерами, как будто сшитую из разных геологических кусочков.

Учёные предполагают, что такой неровный ландшафт может объясняться существованием океана под поверхностью, который был активен ещё 100-500 миллионов лет назад, а возможно, и сохраняется до сих пор.

Модель, предложенная исследователями, указывает на то, что на глубине около 30 км под ледяной коркой находится жидкая вода, которая, вероятно, занимает значительную часть внутреннего пространства спутника. Нынешний океан мог бы быть меньше, но всё ещё способен оказывать влияние на поверхность.

По мнению Тома Нордхейма, одного из ведущих исследователей, обнаружение океана на таком маленьком спутнике является интригующим и даже странным.

Находки усиливают интерес к мирам с подповерхностными океанами, которые считаются перспективными для поиска инопланетной жизни.

Вместе с Европой, спутником Юпитера, и Энцеладом, спутником Сатурна, Миранда входит в число кандидатов, которые могут предложить условия, пригодные для жизни.

Геологическая активность Миранды обусловлена влиянием приливных сил, которые разогревали её внутреннюю часть. Хотя в прошлом спутник был синхронизирован с соседними спутниками в орбитальном резонансе, сегодня его движение стало менее скоординированным, что приводит к постепенному остыванию.

Однако отсутствие трещин на поверхности говорит о том, что Миранда ещё не полностью застыла. Возможно, её океан сохранится ещё на долгое время.

Сегодня спутники с океанами подо льдом, такие как Европа, Энцелад и Миранда, становятся ключевыми целями для космических исследований, и в ближайшие годы учёные надеются получить новые данные об их внутренней структуре и, возможно, скрытых океанах.

Уточнения

Мира́нда (англ Miranda), известная также как Уран V — самый близкий и наименьший из пяти крупных спутников Урана. Открыт в 1948 году Джерардом Койпером и назван в честь Миранды из пьесы Шекспира "Буря".



Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе,стал первой планетой, обнаруженной в Новое время (13 марта 1781 года) при помощи телескопа , тем самым впервые со времён античности расширив границы Солнечной системы в глазах человека.

