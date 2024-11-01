Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФК Динамо представило свои карты Таро
Осенняя посадка: какие деревья и кустарники не переживут зиму
Тени для век: как избежать распространенных ошибок мейкапа
Константин Хабенский признался, что до сих пор не справился с потерей своей жены
Машина времени в природе: как гребневик возвращается в детство
Розы и их обрезка: краткое руководство для садоводов
Почему цельнозерновые макароны лучше для диетического питания
Новый законопроект защитит сирот от огромных долгов за ЖКХ
Единственная ценность в доме — это я. Почему Наталья Штурм не держит дома сейфов

Океан под угрозой: тайные запасы талой воды в Гренландии раскрыты учёными

3:00
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило неожиданное открытие: значительный объем талой воды накапливается в Гренландском ледяном щите в течение летнего периода.

Океан под угрозой: тайные запасы талой воды в Гренландии раскрыты учёными
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Впервые международная группа ученых смогла количественно оценить эти запасы, используя данные позиционирования, что ставит под сомнение традиционные модели воздействия ледяных щитов на уровень мирового океана.

В настоящее время Гренландский ледяной щит является крупнейшим источником повышения уровня моря. Если он полностью растает, уровень океана может подняться на семь метров. Хотя процессы таяния ледяного щита давно изучаются, вопрос о том, как происходит накопление талой воды в летний сезон, до сих пор оставался неясным.

Новый подход дает уникальное представление о движении и хранении воды в ледяном массиве.

"В сезон таяния значительная масса талой воды временно задерживается в ледяном щите", — рассказывает Цзянцзюнь Ран из Южного университета науки и технологий. "Этот буферный эффект достигает своего пика в июле и постепенно снижается в последующие недели".

Как отмечает Павел Дитмар из Технического университета в Делфте, исследование хранения и высвобождения воды внутри ледяного щита всегда было сложной задачей. Для этого команда ученых использовала данные из сети Greenland GPS Network (GNET) — нескольких десятков станций, расположенных по всей Гренландии, которые отслеживают позиционные данные.

Используя инновационный метод, ученые интерпретировали вертикальные смещения коренной породы, вызванные весом талой воды, которая временно вдавливает породу вниз.

Данное открытие поможет улучшить климатические модели, которые нередко недооценивают сложность водного хранения в ледяных щитах. Особенно в теплые годы модели, предсказывающие сток воды в океан, могут недооценивать этот процесс на 20%.

"Эти данные имеют важное значение для точного прогноза вклада Гренландского ледяного щита в повышение уровня моря", — отметил профессор Михил ван ден Бруке из Утрехтского университета. "Из-за потепления климата Арктика становится теплее, и точные прогнозы критичны для прибрежных регионов".

Исследование стало возможным благодаря многолетней подготовке и экспедициям в отдаленные регионы планеты. Профессор Шфакат Аббас Хан из Технического университета Дании подчеркнул, что проделанная работа не только расширяет понимание динамики ледяного покрова, но и открывает новые возможности для исследований и измерений.

Международное сотрудничество, по мнению исследователей, сыграло ключевую роль в решении одной из важнейших экологических проблем современности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Единственная ценность в доме — это я. Почему Наталья Штурм не держит дома сейфов
Новый законопроект защитит сирот от огромных долгов за ЖКХ
Шара Буллет ответил Двалишвили: без России Грузия была бы частью Дагестана
Врач назвала скрытую опасность популярной русской ягоды
Вероника Степанова ответила на нападки Бузовой: не надо приписывать мне глумление
Как выбрать говядину для стейков: советы по мраморированию и цвету
Океан под угрозой: тайные запасы талой воды в Гренландии раскрыты учёными
Как выбрать идеальную прическу для важного мероприятия
Тэри Хэтчер из Отчаянных домохозяек решила бросить кинокарьеру
Зарядка для мозга: как спорт делает вас более продуктивным и креативным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.