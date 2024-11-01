Океан под угрозой: тайные запасы талой воды в Гренландии раскрыты учёными

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило неожиданное открытие: значительный объем талой воды накапливается в Гренландском ледяном щите в течение летнего периода.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Впервые международная группа ученых смогла количественно оценить эти запасы, используя данные позиционирования, что ставит под сомнение традиционные модели воздействия ледяных щитов на уровень мирового океана.

В настоящее время Гренландский ледяной щит является крупнейшим источником повышения уровня моря. Если он полностью растает, уровень океана может подняться на семь метров. Хотя процессы таяния ледяного щита давно изучаются, вопрос о том, как происходит накопление талой воды в летний сезон, до сих пор оставался неясным.

Новый подход дает уникальное представление о движении и хранении воды в ледяном массиве.

"В сезон таяния значительная масса талой воды временно задерживается в ледяном щите", — рассказывает Цзянцзюнь Ран из Южного университета науки и технологий. "Этот буферный эффект достигает своего пика в июле и постепенно снижается в последующие недели".

Как отмечает Павел Дитмар из Технического университета в Делфте, исследование хранения и высвобождения воды внутри ледяного щита всегда было сложной задачей. Для этого команда ученых использовала данные из сети Greenland GPS Network (GNET) — нескольких десятков станций, расположенных по всей Гренландии, которые отслеживают позиционные данные.

Используя инновационный метод, ученые интерпретировали вертикальные смещения коренной породы, вызванные весом талой воды, которая временно вдавливает породу вниз.

Данное открытие поможет улучшить климатические модели, которые нередко недооценивают сложность водного хранения в ледяных щитах. Особенно в теплые годы модели, предсказывающие сток воды в океан, могут недооценивать этот процесс на 20%.

"Эти данные имеют важное значение для точного прогноза вклада Гренландского ледяного щита в повышение уровня моря", — отметил профессор Михил ван ден Бруке из Утрехтского университета. "Из-за потепления климата Арктика становится теплее, и точные прогнозы критичны для прибрежных регионов".

Исследование стало возможным благодаря многолетней подготовке и экспедициям в отдаленные регионы планеты. Профессор Шфакат Аббас Хан из Технического университета Дании подчеркнул, что проделанная работа не только расширяет понимание динамики ледяного покрова, но и открывает новые возможности для исследований и измерений.

Международное сотрудничество, по мнению исследователей, сыграло ключевую роль в решении одной из важнейших экологических проблем современности.