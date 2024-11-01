Удалось выяснить, почему одни люди стареют быстрее других

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальные особенности старения человеческого организма стали ключевой темой обсуждений на IX Всероссийском молодежном научном форуме в Самаре. По информации пресс-службы форума "Наука будущего — наука молодых", особенно сильный интерес вызвало пленарное заседание, на котором обсуждались процессы старения и нейродегенерации.

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Ведущий иммунолог Франчески Клаудио из Болонского университета представил результаты своих многолетних исследований. Профессор, который также возглавляет лабораторию системной медицины в Нижегородском государственном университете, раскрыл удивительные особенности итальянских долгожителей.

Исследование показало, что среди 23 тысяч итальянцев, достигших 100 лет, и более тысячи человек, перешагнувших 105-летний рубеж, наблюдается феномен "молодого" биологического возраста. В среднем, их организм моложе паспортного возраста на восемь лет, а у их потомков эта разница составляет пять лет.

Особое внимание на форуме уделили синдрому Дауна. Благодаря технологии "эпигенетических часов" ученые установили, что люди с этим диагнозом биологически старше сверстников на шесть-семь лет с самого рождения, и их мозг подвержен ускоренному старению.

Также было сделано важное открытие: ежедневное отмирание 50-70 миллиардов клеток создает "внутреннее загрязнение" организма, ускоряя старение. У долгожителей же поддерживается баланс между воспалительными клетками и иммунными, что помогает компенсировать хронические болезни.

Исследование, проведенное в сотрудничестве с китайскими учеными, выявило, что каждый орган стареет с уникальной скоростью и по-своему. С возрастом увеличивается биологическая индивидуальность человека, что требует персонализированного подхода к здоровью.