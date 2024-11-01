Земля движется к климатическим условиям, сложившимся перед ледниковым периодом

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Недавние исследования показывают, что глобальное потепление перед последним ледниковым периодом вызвало остановку ключевых атлантических течений из-за значительного таяния арктических льдов. По мнению ученых, такая ситуация может повториться и в наше время, поскольку температурные уровни вновь приближаются к отметкам прошлого.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

В ходе исследования было установлено, что ослабление океанических течений привело к каскаду изменений климата. Северные моря, такие как Гренландское, Исландское и Норвежское, подверглись резкому охлаждению, в то время как температура соседних океанов повысилась.

Этот период напоминает современность, и если не будут предприняты меры по сокращению выбросов парниковых газов, мир может столкнуться с подобным сценарием.

"Результаты действительно внушают тревогу, так как указывают на возможное будущее планеты", — отметил главный автор исследования Мохамед Эзат из Арктического университета Норвегии.

Последний межледниковый период (130 000-115 000 лет назад) характеризовался более высокой температурой, подъемом уровня моря и сокращением ледяного покрова по сравнению с сегодняшним днем. В этот период активное таяние арктических льдов оказало значительное воздействие на циркуляцию вод в северных морях, что усилило изменения климата и влияние на глобальные температуры.

Океанические течения Северного моря, важные для работы Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), отвечают за перенос тепла в Северное полушарие. Это система, включающая Гольфстрим, функционирует как гигантский конвейер, перенося теплые воды с юга на север и возвращая их охлажденными на юг.

В настоящее время таяние льдов добавляет пресную воду в океан, препятствуя циркуляции. Исследователи предупреждают, что AMOC замедляется и может остановиться в ближайшие десятилетия.

Недавно 44 ведущих климатолога обратились к правительствам Северных стран, описывая риски краха AMOC, такие как серьезное охлаждение Северного полушария и значительные изменения в муссонных зонах. Климатические модели показывают, что к 2100 году AMOC может рухнуть, хотя точные временные рамки остаются неопределенными.

Для нового исследования команда Эзата проанализировала данные из осадочных пород Норвежского моря и Северной Атлантики, чтобы изучить температурные условия, соленость и источники талой воды во время последнего межледниковья. Результаты, опубликованные в Nature Communications, показывают, что талая арктическая вода блокировала образование глубоководных течений, что замедлило движение AMOC и повлияло на теплообмен в Северном полушарии.

"Нам удалось связать охлаждение Северных морей с глобальным потеплением и усилением таяния льдов", — заявил Эзат.

Это исследование подчеркивает, как изменения в климате могут повлиять на AMOC в будущем. Наблюдения за последние 40 лет показывают сокращение арктического морского льда, а к 2050 году, возможно, начнутся летние периоды без льдов, что может вызвать необратимые изменения в океанической циркуляции.

"Мы напоминаем, что планета находится в хрупком равновесии, и климатические меры — это срочность", — добавил Эзат. "Серьезное ослабление AMOC будет иметь далеко идущие последствия".