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Мифы и реальность: пугающая переменность звезды Демона

1:37
Наука

Звезда Алголь, известная как "Звезда Демона," привлекала внимание древних астрономов благодаря своему необычному поведению: её яркость то вспыхивает, то резко тускнеет, создавая впечатление зловещего подмигивания.

Мифы и реальность: пугающая переменность звезды Демона
Фото: unsplash.com by Greg Rakozy, PDM

В мифологии эта звезда ассоциируется с Горгоной Медузой — ужасным существом с волосами-змеями, чей взгляд мог превратить в камень.

Название Алголь произошло от арабского слова, означающего "демон" или "упырь," и, возможно, именно изменчивость её яркости послужила причиной для таких ассоциаций у древних наблюдателей.

На самом деле, современная астрономия объясняет переменность этой звезды: Алголь является затменно-двойной звездой, состоящей из двух светил, вращающихся вокруг друг друга. Когда одно из светил оказывается перед другим, яркость Алголя на небе уменьшается.

Полный цикл "подмигивания" длится примерно 2 дня, 20 часов и 49 минут. В наивысшей яркости Алголь светит в три раза ярче, чем в самой тусклой фазе.

Для того чтобы найти Алголь, стоит начать с созвездия Кассиопеи, напоминающего букву W. Под Кассиопеей располагается Персей, а справа от него можно найти ту самую "Звезду Демона."

В северных широтах её видно почти круглый год, особенно хорошо — с осени по весну. В начале ноября Алголь появляется в северо-восточной части неба, придавая этому времени года мистический оттенок.

Уточнения

Алго́ль (β Per, 26 Per, Бета Персея) — кратная (тройная) затменная переменная звезда в созвездии Персея, название происходит от арабского الغول (ал-гуль — злой дух, чудовище), в Китае Алголь носил имя Далин’у (大陵五, Пятая Звезда Мавзолея) или Деши (叠尸, Сваленные Трупы). 

Кассиопе́я (лат  Cassiopeia) — созвездие Северного полушария неба. Ярчайшие звёзды Кассиопеи (от 2,2 до 3,4 звёздной величины) образуют фигуру, похожую на буквы «М» или «W».

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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