12 стражей дверей: находка века в Камбодже

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Археологи, проводящие раскопки в одном из самых посещаемых комплексов древних руин в мире, недавно сделали "замечательное открытие". Во время исследований в Археологическом парке Ангкор, недалеко от Сиемреапа в Камбодже, где расположен знаменитый храм Ангкор-Ват, они обнаружили дюжину статуй из песчаника, известных как "стражи дверей", возраст которых оценивается примерно в 1000 лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angkor_Thom-Bayon-14-Koepfe-2007-gje.jpg by Gerd Eichmann

Статуи были найдены командой археологов из Национального управления Аспара (ANA) в сотрудничестве с исследователями из китайской команды по охране Ангкора (CSA). Они были извлечены из земли всего несколько дней назад рядом с северными воротами, ведущими в королевский дворец 11 века в Ангкор Томе, последней столице кхмерской империи.

Эти статуи размещались у дверей или ворот важных зданий, именно поэтому археологи называют их "стражами дверей".

На протяжении этой осени археологическое сообщество Юго-Восточной Азии было взбудоражено, когда была найдена одна такая статуя, также известная как дварапала, рядом с воротами в храме Бантей Прей. Но на этот раз археологи, работающие на месте, поистине "выиграли джекпот", обнаружив 12 таких ценных статуй, которые имеют большое религиозное и духовное значение в индуизме.

В момент этого редкого и поразительного открытия камбоджийские и китайские археологи оценивали архитектуру северных ворот и искали упавшие камни от стен города. Они начали копать в этом районе, не ожидая ничего особенного, поэтому были шокированы, когда начали извлекать древние песчаниковые статуи одну за другой. Статуи были похоронены на разных глубинах, последнюю удалось извлечь с глубины около 1,4 метра.

Статуи отличались по размеру: самые маленькие были около 1 метра в высоту, а самые большие — около 1,1 метра. Несколько из них сохранились в довольно хорошем состоянии, и одна интересная особенность их внешнего вида заключается в том, что каждая статуя изображает уникального персонажа с различными чертами лица. Как отметил камбоджийский археолог Сорн Чанторн, один из ведущих исследователей на месте, особенно заметны различия в украшениях на лицах, что придаёт каждой статуе особый облик.

Датировать дварапалы можно по их конструктивным особенностям.

"Эксперты считают, что эти статуи стражей дверей соответствуют строительному периоду 11 века," — заявило Национальное управление Аспара в пресс-релизе.

Стражи дверей являются персонажами индуистского мифа о "Встряске океанского молока". Их обычно размещали у входов в важные здания или города в древности, по одному с каждой стороны, символизируя вечную борьбу между добром и злом, между индуистскими богами (девами) и демонами (асурами).

Мифологическая борьба, которую они изображают, упоминается во всех древних храмах археологического парка, и, следовательно, стражи дверей рассматривались как священные объекты сами по себе.

Ангкор Том был основан как столица кхмерской империи 12 века императором Джайаварманом VII, который был первым кхмерским императором, открыто исповедовавшим буддизм. Внутри своей столицы, которая была построена над существующим поселением, мощный правитель создал великолепный комплекс храма Байон, напоминающий гору, с 54 башнями, украшенными четырьмя лицами, которые изображали различные образы либо самого короля, либо буддийского божества Авалокитешвары.

Следует отметить, что стражи дверей были гибкими созданиями. Их могли воспринимать и их назначение могли понимать как древние буддисты, так и индуисты, и вновь найденные статуи рядом с северным входом в Ангкор Том могли быть размещены последователями любой из вер.

В интервью, опубликованном в камбоджийской газете Khmer Times, заместитель генерального директора ANA Ким Сотин сказал, что судьба найденных статуй различна.

"Некоторые статуи обрушились из-за воздействия времени и природы, в то время как другие были повреждены в ходе войн, — заявил он. - Многие пришли в упадок за столетия, в конечном итоге будучи засыпанными землёй."

Теперь, когда статуи были извлечены, они будут восстановлены и выставлены для обозрения в Археологическом парке Ангкор, начиная с весны 2025 года.

Уточнения

Ангко́р-Ват (от искажённого кхмерского «нокор ват»; также Ангко́рвоат или Ангко́р Ват, прибл. перевод — «столичный храм»; возможно, первоначальным названием была «Врах Вишну-лока», то есть «обитель Вишну») — храмовый комплекс в честь бога Вишну, построенный королём Сурьяварманом II в первой половине XII века в области Ангкор, провинции Сиемреап на севере Камбоджи.



Сиемреа́п — провинция (кхет) на Северо-Западе Камбоджи.



Дварапалы (англ dvarapala, dvarapalaka, dvara-palaka, sanskrit, «door guard»; IAST: IAST: Dvārapāla ) или дварапалака — в странах Азии образы привратников (хранителей), стоящих возле ворот или входа в храм, изображаются как вооружённые воины, демоны или гиганты, внушающие страх.



Джайаварма́н Аваталокерасва́ра (более известный как Джайаварма́н VII, ок. 1125 —ок. 1219) — император (чакравартин) Кхмерской империи в 1181 — ок. 1218 годах.

