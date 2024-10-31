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Аспирант случайно обнаружил затерянный в джунглях город майя

1:24
Наука

Археологи нашли в мексиканских джунглях забытый город цивилизации майя, который, по предварительным оценкам, был домом для 30-50 тысяч человек в период 750-850 годов.

Аспирант случайно обнаружил затерянный в джунглях город майя
Фото: pixabay.com by Bild von bere von awstburg auf Pixabay, PDM

Открытие сделал аспирант Люк Олд-Томас, анализируя данные экологического мониторинга, собранные с использованием лазерного локатора Лидар. Этот метод, посылающий тысячи лазерных импульсов, позволяет создавать карту местности, фиксируя время, за которое лучи возвращаются. В результате Олд-Томас обнаружил, что компания, проводившая исследование, пропустила древний город.

Валериана, как назвали город по близлежащей лагуне, расположена всего в 15 минутах ходьбы от ближайшей крупной дороги. Археологи уже идентифицировали на его территории более 6,4 тысячи построек, среди которых найдены остатки жилых домов, культовых сооружений, пирамид, амфитеатров, а также резервуары для воды, плотины и площадка для традиционной игры с мячом.

Причины, приведшие к запустению и разрушению города, пока остаются загадкой. Учёные предполагают, что это может быть связано с климатическими изменениями, в частности, с сильными засухами, с которыми майя не смогли справиться.

Уточнения

Ма́йя — народ (группа родственных народов) индейского происхождения численностью не менее 6 миллионов человек в Мезоамерике.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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