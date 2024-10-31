Учёные выяснили, что изменение климата усилило последствия смертельных катастроф

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Исследователи представили выводы нового анализа, который показывает, как изменение климата усилило последствия десяти самых смертоносных погодных катаклизмов за последние 20 лет. Эти экстремальные явления, такие как тропические циклоны, периоды аномальной жары, засухи и наводнения, унесли жизни более 570 тысяч человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Повышение глобальной температуры на 1,3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой сделало погодные катастрофы гораздо более опасными, а к концу столетия прогнозируется рост температуры ещё на 3 градуса, что грозит катастрофическими последствиями.

Команда World Weather Attribution, отмечающая десятилетие работы, изучила влияние климатических изменений на стихийные бедствия. Среди событий, вошедших в список, — волны жары 2022 года в Европе, когда Великобритания испытала рекордные +40 °C, что привело к десяткам тысяч смертей, а также аномальная жара 2015 и 2023 годов, которая затронула западное Средиземноморье. По оценкам учёных, такие температуры были бы невозможны без влияния глобального потепления.

Специалисты подчёркивают необходимость ускорения мер по адаптации к экстремальной погоде. Ключевыми мерами они называют системы раннего предупреждения, повышение устойчивости городов через создание водно-болотных угодий, зелёных крыш и городских лесов, а также улучшение климатической устойчивости инфраструктуры, включая плотины и убежища.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.



Глоба́льное потепле́ние — долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века.

