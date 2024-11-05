Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухая кожа: SOS-сигналы и пути к спасению
Почему кожуру фруктов нельзя оставлять немытой: риски для здоровья
Стало известно, сколько россиян готовы строить дом самостоятельно
Влияние сигнализации на авто: когда защита становится угрозой
Как поливать брокколи: полезные советы от профессионалов
Société Générale профинансирует покупку электровозов для казахстанской железнодорожной сети
Уникальные артефакты пещер Юкатана: Подводный мир, полный тайн древних цивилизаций
Что делает Вену одним из самых счастливых городов мира
Разрешено пить до пяти чашек кофе в день — мнение кардиолога

Правда ли был всемирный потоп: ученые раскрывают истину

3:02
Наука

История Всемирного потопа Ноя, изложенная в Ветхом Завете, — это одна из самых известных библейских легенд. В тексте говорится о том, что Бог, заметив нечестие людей, решил наказать их всемирным потопом, сохранив при этом жизнь праведного Ноя, его семьи и по паре каждого животного. Но было ли подобное наводнение на самом деле?

По словам профессора геоморфологии Вашингтонского университета Дэвида Монтгомери, глобальный потоп маловероятен, поскольку на Земле просто не хватило бы воды, чтобы покрыть её целиком, включая самые высокие горы. Даже если вся вода из атмосферы выпала бы в виде дождя, это добавило бы лишь около 2,5 см на поверхность планеты, что недостаточно даже для маленькой лодки, не говоря уже о ковчеге.

Даже если бы к осадкам добавилось таяние всех ледников и подпочвенные воды, уровень моря поднялся бы лишь на 180 м, что также не достигло бы высот гор.

Сомнения вызывает и тот факт, что в библейской истории Ной пережил потоп в возрасте 600 лет, что маловероятно. Кроме того, выживание всего лишь двух особей каждого вида поставило бы под угрозу их популяцию из-за недостатка генетического разнообразия. Вопросы вызывает и транспортировка каждого животного на ковчег, так как маловероятно, что, например, пингвины смогли бы добраться с Антарктиды до Ближнего Востока.

Вероятнее всего, рассказ о Всемирном потопе — это аллегория, основанная на более древних преданиях. Как отметил профессор антиковедения Айра Спар, истории о потопе существовали задолго до записи Ветхого Завета, они были известны и в месопотамской культуре. Шумерская история о потопе, которая является одной из первых письменных версий, датируется концом третьего тысячелетия до нашей эры.

Профессор Монтгомери предполагает, что подобные легенды могли быть основаны на реальных региональных катастрофах. Например, гипотеза океанографов Уильяма Райана и Уолтера Питмана предполагает, что около 7500 лет назад Черноморское побережье было затоплено из-за притока воды из Средиземного моря, что вызвало крупное наводнение, повлиявшее на жизнь людей, и, возможно, послужило основой для мифов о потопе.

Это событие могло затронуть весь "мир" тех людей и впоследствии стать основой для легенд о глобальном наводнении.

Подобные истории есть в преданиях многих народов, живших на сейсмически активных побережьях — от южной части Тихого океана до коренных народов Америки, что указывает на влияние реальных природных катастроф на культурное наследие. Истории о наводнениях могли быть вдохновлены местными событиями и символизировать разрушение старого и начало нового мира.

Уточнения

Всеми́рный пото́п — гло­баль­ное наводнение, сведения о котором широко распространены среди многих народов мира в мифологических представлениях и записаны в ряде религиозных текстов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Авто
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше Аудио 
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол
Еда и рецепты
Русские традиции на Новый год: что поставить на праздничный стол Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать начать мобилизацию женщин Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Последние материалы
Как поливать брокколи: полезные советы от профессионалов
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать начать мобилизацию женщин
Société Générale профинансирует покупку электровозов для казахстанской железнодорожной сети
Уникальные артефакты пещер Юкатана: Подводный мир, полный тайн древних цивилизаций
Что делает Вену одним из самых счастливых городов мира
Разрешено пить до пяти чашек кофе в день — мнение кардиолога
Почему щадящий режим вождения может навредить вашему автомобилю
Еда для настроения: как орехи и сладости помогают победить стресс
Почему сушеные грибы — лучший выбор для запасов
Пять лидеров управляемости: лучшие автомобили 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.