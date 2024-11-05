Правда ли был всемирный потоп: ученые раскрывают истину

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История Всемирного потопа Ноя, изложенная в Ветхом Завете, — это одна из самых известных библейских легенд. В тексте говорится о том, что Бог, заметив нечестие людей, решил наказать их всемирным потопом, сохранив при этом жизнь праведного Ноя, его семьи и по паре каждого животного. Но было ли подобное наводнение на самом деле?

По словам профессора геоморфологии Вашингтонского университета Дэвида Монтгомери, глобальный потоп маловероятен, поскольку на Земле просто не хватило бы воды, чтобы покрыть её целиком, включая самые высокие горы. Даже если вся вода из атмосферы выпала бы в виде дождя, это добавило бы лишь около 2,5 см на поверхность планеты, что недостаточно даже для маленькой лодки, не говоря уже о ковчеге.

Даже если бы к осадкам добавилось таяние всех ледников и подпочвенные воды, уровень моря поднялся бы лишь на 180 м, что также не достигло бы высот гор.

Сомнения вызывает и тот факт, что в библейской истории Ной пережил потоп в возрасте 600 лет, что маловероятно. Кроме того, выживание всего лишь двух особей каждого вида поставило бы под угрозу их популяцию из-за недостатка генетического разнообразия. Вопросы вызывает и транспортировка каждого животного на ковчег, так как маловероятно, что, например, пингвины смогли бы добраться с Антарктиды до Ближнего Востока.

Вероятнее всего, рассказ о Всемирном потопе — это аллегория, основанная на более древних преданиях. Как отметил профессор антиковедения Айра Спар, истории о потопе существовали задолго до записи Ветхого Завета, они были известны и в месопотамской культуре. Шумерская история о потопе, которая является одной из первых письменных версий, датируется концом третьего тысячелетия до нашей эры.

Профессор Монтгомери предполагает, что подобные легенды могли быть основаны на реальных региональных катастрофах. Например, гипотеза океанографов Уильяма Райана и Уолтера Питмана предполагает, что около 7500 лет назад Черноморское побережье было затоплено из-за притока воды из Средиземного моря, что вызвало крупное наводнение, повлиявшее на жизнь людей, и, возможно, послужило основой для мифов о потопе.

Это событие могло затронуть весь "мир" тех людей и впоследствии стать основой для легенд о глобальном наводнении.

Подобные истории есть в преданиях многих народов, живших на сейсмически активных побережьях — от южной части Тихого океана до коренных народов Америки, что указывает на влияние реальных природных катастроф на культурное наследие. Истории о наводнениях могли быть вдохновлены местными событиями и символизировать разрушение старого и начало нового мира.

Уточнения

Всеми́рный пото́п — гло­баль­ное наводнение, сведения о котором широко распространены среди многих народов мира в мифологических представлениях и записаны в ряде религиозных текстов.

