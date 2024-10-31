Гренландский ледяной щит оказался большим водохранилищем

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает неожиданный факт: значительная часть талой воды временно накапливается в Гренландском ледяном щите летом.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, CC BY 2.0

Международная группа ученых впервые количественно оценила этот объем талой воды с помощью данных позиционирования. Это открытие ставит под вопрос существующие модели, определяющие вклад ледяных щитов в повышение уровня мирового океана.

На данный момент Гренландский ледяной щит — основной источник роста уровня моря, и его полное таяние может увеличить этот уровень на семь метров. Однако долгие годы оставалось неясным, каким образом талая вода накапливается в ледяном щите в течение летнего сезона.

Используя сеть Greenland GPS Network (GNET), состоящую из множества станций по всей Гренландии, ученые разработали инновационный метод для отслеживания вертикальных смещений коренной породы, вызванных массой талой воды. В июле этот "буферный" эффект достигает максимума, а затем постепенно снижается. Это открытие подчеркивает, что многие климатические модели могут занижать эффект накопления воды, особенно в жаркие годы, и требуют корректировки в пределах 20%.

Результаты исследования критически важны для точного прогноза вклада ледяного щита в повышение уровня моря, что поможет прибрежным регионам подготовиться к изменениям климата.

Уточнения

Гренландский ледяной щит — второй по размеру ледяной щит мира после Антарктического.



Водохрани́лище — искусственный (рукотворный) водоём, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования в народном хозяйстве.

