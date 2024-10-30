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Названы организмы с феноменальной живучестью в любых условиях

Наука

Некоторые живые организмы удивляют своей способностью выживать в экстремальных условиях, что активно привлекает внимание ученых.

Названы организмы с феноменальной живучестью в любых условиях
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, CC BY-ND 2.0

На первом месте среди таких существ находятся амебы — одноклеточные организмы, способные впадать в анабиоз в неблагоприятных условиях. Их стойкость связана с высокой скоростью размножения и отсутствием генетических мутаций. Не менее интересны тараканы, выдерживающие опасные для человека дозы радиации, и скорпионы, устойчивые к ультрафиолету и низким температурам. Также выделяются осы-наездники, зависящие для выживания от других организмов, и древние моллюски-лингуляты, пережившие массовые вымирания.

Особое внимание вызывают мухи дрозофилы, переносящие дозу радиации в 64 000 рад, и рыба фундулюс, адаптированная к жизни в сильно загрязненных водоемах. Не менее удивительны крошечные тихоходки, которые доказали способность выживать даже в условиях открытого космоса. Замыкает список бактерия Deinococcus radiodurans с мощными механизмами защиты от радиации.

Несмотря на такие феноменальные примеры адаптации, люди также обладают определенным потенциалом к выживанию в экстремальных условиях, хотя многое зависит от численности популяции и других факторов.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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