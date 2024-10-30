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Учёные раскрыли влияние ранней социализации на мозг приматов

1:35
Наука

Исследование группы ученых под руководством Паолы Черрито из Цюрихского университета, опубликованное в Science Advances, показало влияние социального окружения на развитие мозга у приматов.

Учёные раскрыли влияние ранней социализации на мозг приматов
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Специалисты изучили мозговую активность и социальное поведение мартышек (Callithrix jacchus), которые растут в кооперативной социальной среде, схожей с человеческой.

Как и у людей, детеныши мартышек с рождения окружены заботой нескольких членов группы, что способствует развитию их мозга и социально-когнитивных навыков. Анализ с использованием магнитно-резонансной томографии выявил, что мозговые области, отвечающие за социальные взаимодействия, формируются дольше и достигают зрелости в раннем взрослом возрасте, что позволяет мартышкам дольше учиться и совершенствовать кооперативные навыки.

Исследование также указывает на необходимость взаимодействия с членами группы, которые обеспечивают малышей пищей, а со временем, когда детеныши подрастают, они учатся выпрашивать еду у других членов группы. Такие аспекты социальной поддержки и заботы влияют на формирование развитой социально-когнитивной мотивации у мартышек, как и у людей.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования важны для понимания эволюции социального познания у приматов и могут найти применение в нейронауке и психологии, поскольку аналогичные социальные факторы оказывают влияние на развитие мозга у людей.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates от primas, род. п. primatis — «один из первых, высших») — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Социализа́ция — процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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