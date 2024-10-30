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Археологи нашли 1000-летних стражей дверей в Камбодже

Наука

Археологи из Национального управления Аспара совместно с китайскими исследователями совершили значительное открытие в археологическом парке Ангкор близ Сиемреапа, Камбоджа.

Археологи нашли 1000-летних стражей дверей в Камбодже
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Во время раскопок на северных воротах Королевского дворца XI века в Ангкор-Тхоме, они обнаружили 12 древних статуй, называемых "стражами дверей", возрастом около 1000 лет. Эти скульптуры из песчаника изображают дварпала — мифологических персонажей, охранявших важные здания и символизировавших силы добра и зла. Археологи были удивлены, так как не ожидали находки такого масштаба. Каждая статуя уникальна и имеет индивидуальные черты лица и детали, что придает им культурную ценность и подчеркивает символизм индуистского мифа о "Пахтанье молочного океана".

Эти артефакты, относящиеся к стилю Кхнеанг XI века, подчеркивают взаимопроникновение буддийской и индуистской культур, поскольку они могли быть почитаемы как индуистами, так и буддистами. Ангкор-Тхом, основанный Джаяварманом VII, последним великим кхмерским императором, объединяет буддизм и индуизм, сохраняя культурное наследие, ценное для последующих поколений.

Обширная архитектурная структура и её мифологический контекст продолжают поражать исследователей и туристов, привнося новые знания о древней империи.

Уточнения

Камбо́джа (кхмер. កម្ពុជា Kâmpŭchéa), также Второ́е Короле́вство Камбо́джа, официально — Короле́вство Камбо́джа (кхмер. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Preăḥ Réachéanachâkr Kâmpŭchéa); некоторое время страна была известна как Кампучи́я (в 1975—1989 гг.)) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на юге полуострова Индокитай.

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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