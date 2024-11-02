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Польза и вред воды с лимоном: стоит ли пить по утрам

1:47
Наука

Рекомендация пить воду с лимоном стала популярной среди сторонников здорового образа жизни. Существует мнение, что стакан лимонной воды натощак является практически панацеей. Однако эксперты Роспотребнадзора обращают внимание на то, что это утверждение требует внимательного рассмотрения.

Польза и вред воды с лимоном: стоит ли пить по утрам
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Разберем основные компоненты этого напитка. Употребление воды с утра помогает запустить работу пищеварительной системы, что, в свою очередь, способствует улучшению метаболизма. Вода также способствует нормализации кровообращения и лимфообращения, что поддерживает здоровье кожи.

Лимон, в свою очередь, богат полезными веществами: витаминами группы B, D, E и PP, микро- и макроэлементами, а также кислотами. Кожура лимона обладает антиоксидантными свойствами, что может положительно сказаться на работе иммунной системы

Лимон предотвращает образование камней в почках и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также помогает бороться с усталостью и плохим настроением. Более того, он может способствовать снижению веса.

Сочетание полезных свойств воды и лимона делает этот напиток отличным выбором для начала дня. Эксперты рекомендуют добавлять в него мед, мяту, имбирь или куркуму, чтобы усилить его полезные качества.

Тем не менее, важно помнить, что в некоторых случаях употребление воды с лимоном не рекомендуется. Например, это может касаться людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Также рекомендуется отказаться от такого напитка при чувствительной зубной эмали.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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