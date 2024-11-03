Сколько времени потребовалось Австралии, чтобы стать самостоятельным континентом

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Австралия, являющаяся самым маленьким континентом и крупнейшим островом на Земле, когда-то была частью суперконтинента Гондвана. Этот континент, существовавший около 200 миллионов лет назад, включал также территории современных Африки, Южной Америки, Антарктиды, Индии и Мадагаскара.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, CC BY-SA 4.0

В ходе распада Гондваны примерно 180 миллионов лет назад его восточная часть, в которую входили Австралия, Антарктида, Индия и Мадагаскар, отделилась от западной половины, состоящей из Африки и Южной Америки.

Процесс разъединения начался из-за субдукции океанической коры, которая скользила под южным и восточным краями Азии, заставляя оставшуюся часть тектонической плиты двигаться. В результате этого, Австралия и Антарктида отделились друг от друга примерно 135 миллионов лет назад, образуя единую платформу.

Субдукция также способствовала движению Австралийско-Антарктического блока на восток от Гондваны.

Новая Зеландия была частью этого блока, но около 100 миллионов лет назад она отделилась и образовала затопленный континент Зеландия, частично из-за активных вулканических процессов. Австралия окончательно отделилась от Антарктиды около 35 миллионов лет назад, что способствовало формированию Южного океана.

В настоящее время Австралия продолжает двигаться с довольно высокой скоростью — примерно 7 см в год, что делает её самой быстро движущейся тектонической плитой на планете. По прогнозам, через 20-30 миллионов лет Австралия может столкнуться с Восточной Азией, что может стать концом её существования как отдельного континента.

Уточнения

Австра́лия (от лат. australis — «южный») — континент, расположенный в Восточном и Южном полушариях Земли.

