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Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

2:39
Наука

Луна постепенно отдаляется от Земли из-за гравитационного взаимодействия, создавая вопрос, сможет ли Земля удержать своего спутника до момента, когда Солнце, превратившись в красного гиганта, разрушит их обоих. Учёные, используя отражающие панели, оставленные миссиями "Аполлон", более полувека измеряют расстояние до Луны.

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

ни установили, что спутник ежегодно удаляется на 3,8 см — примерно на такую же длину, с которой отрастают ногти. Происходит это из-за сложной гравитационной системы между Землёй и Луной: приливное притяжение Луны вызывает океанские приливы на Земле, в результате чего вращение планеты замедляется. Это взаимодействие способствует тому, что Луна постепенно увеличивает своё расстояние от Земли.

Как объясняет астрофизик Мэдлин Брум, поскольку Земля и Луна находятся в гравитационно-связанной системе, общая сумма их углового момента остаётся постоянной. По мере замедления вращения Земли её угловой момент уменьшается, и, чтобы его компенсировать, Луна удаляется, увеличивая свой собственный угловой момент.

Всё это взаимодействие идёт ещё с момента формирования Луны, когда столкновение Земли с объектом размером с Марс выбросило материалы, образовавшие спутник. Со временем Луна заняла своё нынешнее среднее расстояние в 384 400 км.

Приливные эффекты также привели к тому, что Луна постоянно повёрнута одной стороной к Земле, замедляя её вращение и поддерживая "приливную связь" с планетой.

При этом замедляющееся вращение Земли в конечном итоге приведёт к синхронизации её и Луны, когда Земля всегда будет показывать спутнику одну и ту же сторону. Этот процесс завершится приблизительно через 50 миллиардов лет, и в тот момент Луна прекратит своё удаление.

Однако ещё раньше, через 5 миллиардов лет, ожидается, что Солнце расширится, превращаясь в красного гиганта. Это приведёт к разрушению системы Земля-Луна, как утверждает астроном Дэвид Триллинг.

Считается, что если нынешняя скорость удаления Луны сохранится, через 5 миллиардов лет спутник отдалится от Земли ещё на 189 000 км. В любом случае Луна и Земля останутся вместе до момента, когда их обоих поглотит расширившееся Солнце.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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