Климатические рекорды холода: где и как они зафиксированы

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

На Земле существуют места, где мороз достигает экстремальных значений. Среди них — Восточно-Антарктическое плато в Антарктиде, где зафиксирована самая низкая температура на планете, составившая минус 98 градусов по Цельсию.

Фото: flickr.com by Drew Avery, CC BY 2.0

Условия для таких показателей образуются только в ясную погоду и при наличии исключительно сухого воздуха, что позволяет температуре достигать таких отметок в течение нескольких дней.

До этого рекорда самым холодным местом считалась исследовательская станция "Восток", также находящаяся в Антарктиде, где в 1983 году зафиксирована температура в минус 89,2 °C.

В южной Сибири, в селе Оймякон, который известен как самое холодное место для постоянного проживания, температура зимой может опускаться до минус 71,2 °C, а климатические условия создают здесь суровую зиму.

В северном полушарии самой низкой температурой отмечена метеостанция "Клинк" в центре Гренландии, где в 1991 году температура достигла минус 69,6 °C. В России, в городе Якутске, температура зимой может падать до минус 62,2 °C, что делает его самым холодным среди городов с постоянным населением.

На Аляске, в лагере Проспект-Крик, в 1971 году зарегистрирован американский рекорд — минус 62,2 °C. Понимание условий, необходимых для таких температур, помогает учёным отслеживать климатические аномалии и понимать, как в экстремальных холодах Земля противостоит глобальному потеплению.

Уточнения

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).

