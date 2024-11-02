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Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов

2:14
Наука

В представлении о космосе как о "последнем рубеже" заключено нечто загадочное и манящее. Но что именно подразумевается под этим рубежом? В современной астрономии термины "открытый космос", "внеземное пространство" и "дальний космос" имеют свои различия, хотя часто используются как синонимы.

Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Термин "открытый космос" охватывает всё за пределами Земли, включая низкую околоземную орбиту, которая начинается примерно на высоте 160 километров. "Внеземное пространство", напротив, в большинстве случаев описывает области, начиная с расстояния за Луной и вплоть до пределов нашей Солнечной системы, в то время как "дальний космос" уходит ещё дальше, включая участки межзвёздного пространства.

Первые шаги человечества за пределы планеты начались с освоения именно околоземного космоса. В 1950-х учёные ввели условную границу между Землёй и космосом, названную линией Кармана, на высоте около 80-100 километров.

На этой высоте самолёт уже не сможет лететь по атмосфере, а для передвижения потребуется достигнуть орбитальной скорости. Именно в 1949 году за линию Кармана был запущен первый объект, что стало началом новой эры освоения космоса.

Затем человечество достигло Луны, а в 1970-х годах было отправлено множество миссий в глубокий космос. Одним из самых известных представителей дальних миссий является зонд "Вояджер-1", который, покинув пределы Солнечной системы, сейчас находится в межзвёздном пространстве — новой, самой далёкой категории космоса.

Следить за объектами на таких удалённых расстояниях помогает Сеть дальнего космоса (DSN), куда входят три радиоантенны, расположенные в разных точках Земли.

DSN принимает и передаёт сигналы от всех аппаратов, находящихся за пределами лунной орбиты, включая телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который в силу своего расположения также относится к категории глубокого космоса.

 

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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