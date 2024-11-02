Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов

В представлении о космосе как о "последнем рубеже" заключено нечто загадочное и манящее. Но что именно подразумевается под этим рубежом? В современной астрономии термины "открытый космос", "внеземное пространство" и "дальний космос" имеют свои различия, хотя часто используются как синонимы.
Термин "открытый космос" охватывает всё за пределами Земли, включая низкую околоземную орбиту, которая начинается примерно на высоте 160 километров. "Внеземное пространство", напротив, в большинстве случаев описывает области, начиная с расстояния за Луной и вплоть до пределов нашей Солнечной системы, в то время как "дальний космос" уходит ещё дальше, включая участки межзвёздного пространства.
Первые шаги человечества за пределы планеты начались с освоения именно околоземного космоса. В 1950-х учёные ввели условную границу между Землёй и космосом, названную линией Кармана, на высоте около 80-100 километров.
На этой высоте самолёт уже не сможет лететь по атмосфере, а для передвижения потребуется достигнуть орбитальной скорости. Именно в 1949 году за линию Кармана был запущен первый объект, что стало началом новой эры освоения космоса.
Затем человечество достигло Луны, а в 1970-х годах было отправлено множество миссий в глубокий космос. Одним из самых известных представителей дальних миссий является зонд "Вояджер-1", который, покинув пределы Солнечной системы, сейчас находится в межзвёздном пространстве — новой, самой далёкой категории космоса.
Следить за объектами на таких удалённых расстояниях помогает Сеть дальнего космоса (DSN), куда входят три радиоантенны, расположенные в разных точках Земли.
DSN принимает и передаёт сигналы от всех аппаратов, находящихся за пределами лунной орбиты, включая телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который в силу своего расположения также относится к категории глубокого космоса.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.