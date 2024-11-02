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Как определили возраст Земли: научное объяснение, которое вас удивит

2:57
Наука

Определение возраста Земли связано с измерением радиоактивных элементов в её горных породах и с сопоставлением данных из других частей Солнечной системы. Учёные считают, что возраст Земли — около 4,54 миллиарда лет.

На протяжении этого времени происходило формирование и разрушение континентов, расширение и таяние ледников, а также эволюция живых организмов.

Точное установление возраста возможно благодаря процессу радиометрического датирования, которое основано на измерении полураспада радиоактивных элементов, таких как уран-238, превращающихся со временем в стабильные элементы, например свинец. Эти процессы позволяют заглянуть в прошлое нашей планеты и проследить этапы её становления.

Минералы, сформированные из магмы или лавы, часто содержат уран, который с течением времени распадается, оставляя стабильные элементы. Именно по их соотношению в образце можно точно определить его возраст. Например, период полураспада урана-238 составляет более 4 миллиардов лет, что позволяет датировать объекты, возраст которых достигает миллиардов лет.

Минерал циркон — особенно ценен для геологов, так как содержит высокое содержание урана, что делает его надёжным для уран-свинцового метода датирования.

Используя эти методы, было обнаружено, что возраст старейших минералов на Земле составляет около 4,4 миллиарда лет, что указывает на то, что планета существовала по крайней мере столько же времени. Тем не менее найти породы с самого начала истории Земли затруднительно, так как они либо разрушились, либо подверглись изменениям под влиянием тектонических процессов.

Для более точного понимания возраста нашей планеты проводятся исследования космических образцов. Метеориты, возраст которых составляет около 4,56 миллиарда лет, а также образцы с Луны и Марса, чей возраст приближается к 4,5 миллиарда лет, позволяют предположить, что это и есть приблизительное время начала формирования Солнечной системы.

Благодаря таким данным составлена хронология формирования Земли и других планет.

Понимание возраста Земли связано с временным периодом её формирования, который занял миллионы лет и стал результатом сложного процесса, начавшегося с образования пылевого облака вокруг новорождённого Солнца и завершившегося началом формирования первых горных пород.

Этот многовековой процесс отражает постепенное становление Земли и её трансформацию в планету, которая стала домом для разнообразной жизни.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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