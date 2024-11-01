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Почему на экваторе не бывает ураганов: простое объяснение

2:17
Наука

Ураганы, известные как тропические циклоны и тайфуны, почти никогда не образуются на экваторе и редко пересекают его. Несмотря на то, что тропики — область их активности, экваторическая зона остаётся исключением. Это связано с вращением Земли, которое вызывает движение воздуха на север и юг, влияя на вращение штормов.

Почему на экваторе не бывает ураганов: простое объяснение
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD

Например, ураган "Дориан", как и другие ураганы, не образуется на экваторе, так как для их формирования требуется вращение, подкрепляемое эффектом Кориолиса. Эффект вызывает отклонение воздушных потоков: в Северном полушарии они закручиваются против часовой стрелки, а в Южном — по часовой стрелке.

Однако на экваторе это отклонение минимально, так как планета вращается с высокой скоростью на восток, что препятствует формированию циклонов.

Метеоролог из Гавайского университета, Гэри Барнс, пояснил, что эффект Кориолиса "становится сильнее с увеличением широты", что и ограничивает формирование ураганов вблизи экватора. Хотя редкие случаи всё же фиксировались: в 2001 году тропический циклон "Вамей" прошёл всего в 150 км к северу от экватора, что стало исключением.

Барнс предположил, что особенные ветры и островные условия могли вызвать вращение и способствовать возникновению "Вамея".

Пол Раунди из Университета Олбани добавил, что, если ураган всё же пересекал бы экватор, то его вращение ослабевало бы и он бы разрушался. Штормы, переходя в противоположное полушарие, начали бы захватывать воздух с обратным вращением, что и привело бы к их распаду.

Тем не менее, теоретически шторм мог бы пересечь экватор на несколько градусов, так как сила противоположного вращения здесь остаётся слабой.

Климатические изменения, как отметил Раунди, не влияют на вращение Земли, поэтому не повышают вероятность пересечения ураганами экватора. Однако повышение интенсивности штормов в низких широтах может продлить их существование при приближении к экватору, и усиление сильнейших штормов может стать возможным результатом изменения климата.

 

Уточнения

Эква́тор (через нем. Äquator ← лат. aequator ← лат. aequo "выравнивать, уравнивать") — условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси её вращения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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