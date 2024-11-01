Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста

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Гора, по теоретическим оценкам, могла бы подняться выше, чем Эверест, однако гравитация и эрозия создают значительные ограничения. Шестидесяти миллионов лет назад, когда Евразийская и Индийская тектонические плиты столкнулись, возникли Гималаи, и Эверест стал самой высокой точкой на Земле, поднимаясь на 8,8 километра над уровнем моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Samdesherpa, CC BY-SA 4.0

После него идёт К2, достигая 8,6 километров. Тем не менее, потенциал для ещё большего роста гор сдерживается как внутренними, так и внешними факторами.

Сила гравитации действует на горы как тяжёлый пресс, заставляя их оседать под собственным весом. По словам геофизика Орегонского университета Джина Хамфриса, гравитация в данном случае "расплющивает гору, подобно тесту для хлеба, которое медленно оседает, если его оставить на столе".

В то же время ледниковая эрозия оказывает не менее сильное влияние, как "ледниковая бензопила", обрезая склоны и увеличивая вероятность оползней. Чем выше гора, тем большее гравитационное напряжение, что ускоряет её разрушение.

Однако существуют условия, при которых гора могла бы достичь высоты, превышающей Эверест на одну милю. Один из возможных способов — вулканическая активность, подобная процессам на Гавайях, где лава, остывая, создаёт новые слои горной породы.

Например, на Марсе самая высокая гора Солнечной системы, Олимп, достигла 25 километров именно благодаря вулканической активности над "горячей точкой" магмы, поскольку на Красной планете нет тектонических плит. Это позволило магме накапливаться на одном месте, и за миллионы лет гора выросла до впечатляющих размеров.

Планетолог Бриони Хорган из Университета Пердью объяснила, что, несмотря на сходные процессы на Земле, движение Тихоокеанской плиты не даёт вулканам на Гавайских островах долго находиться над горячими точками, из-за чего они не могут достичь размеров, сопоставимых с горой Олимп.

Но даже такой гигант, как Олимп, не может расти бесконечно: когда гора достигает определённой высоты, давление магмы снижается, и её уже не удаётся выталкивать на поверхность в должном объёме, чтобы увеличить высоту.

"Если гора становится слишком высокой, у магмы просто не остаётся силы, чтобы подняться", — отметила Хорган.

Уточнения

Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

