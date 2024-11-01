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Учёные нашли объяснение: почему некоторые люди постоянно опаздывают

3:09
Наука

Опоздание — привычка, от которой многим нелегко избавиться. Психологи утверждают, что корни этой проблемы кроются в уникальных особенностях личности, восприятии времени и умении организовать свой день. Некоторые люди, опаздывая на встречи или мероприятия, недооценивают время, необходимое для подготовки или пути.

Учёные нашли объяснение: почему некоторые люди постоянно опаздывают
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Согласно профессору когнитивной нейробиологии Хьюго Спайерсу, гиппокамп — область мозга, отвечающая за восприятие времени, позволяет человеку помнить, когда что-либо нужно сделать и как долго это может занять. Однако почему у одних людей время словно "ускользает", а у других оно распределено более точно, до конца неясно.

Одним из факторов может быть знакомство с окружающей обстановкой. В исследовании Спайерс обнаружил, что люди, хорошо знающие район, могут неправильно оценивать требуемое время на дорогу. Это часто приводит к опозданиям.

Некоторые исследования указывают, что наш мозг склонен не учитывать временные затраты на подготовку, утренние сборы или другие дополнительные задачи. Эти моменты не всегда точно фиксируются в памяти, поэтому люди ошибаются в расчете времени. Профессор Эмили Уолдам утверждает, что опыт часто влияет на недооценку временных затрат, особенно если выполнение задачи уже стало рутиной.

Более того, внешние факторы, такие как фоновая музыка, могут искажать ощущение времени. Например, молодые люди, слышащие короткие треки, обычно переоценивают продолжительность задачи по сравнению с прослушиванием длинных композиций.

Другой значимый фактор — переполненность общественного транспорта, которая влияет на восприятие поездки. Учёные выяснили, что путешествия в переполненном транспорте субъективно кажутся длиннее, что связано с дискомфортом.

Исследователи подчеркивают, что личные черты, такие как повышенная многозадачность и низкая организованность, также играют свою роль. Это часто мешает успевать выполнить запланированные дела, так как внимание рассеивается на другие задачи.

Некоторые опаздывающие считают себя вполне пунктуальными и даже уверяют, что способны прийти вовремя при необходимости. автор книги о тайм-менеджменте, Грейс Пейси, объясняет, что такие люди могут обидеть близких своей недооценкой значимости совместного времени.

Многим людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) сложно оценивать время, из-за чего привычка опаздывать закрепляется. Опоздание может быть вызвано и склонностью к прокрастинации. Профессор Фушиа Сироис отмечает, что иногда оно связано с эмоциональным барьером перед началом задачи.

Чтобы не опаздывать, специалисты советуют практиковать простые методы: использовать будильники, заранее продумывать крайние сроки или договариваться встретиться с кем-то до начала мероприятия, что увеличивает шансы прийти вовремя.

 

Уточнения

Пунктуальность (от лат. punctum — «точка») — черта характера человека, подразумевающая чрезвычайную аккуратность, систематическое следование правилам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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