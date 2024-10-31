Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгое время ученые пытались выяснить происхождение поцелуя. Новое исследование предполагает, что эта практика могла бы восходить к поведению древних предков человека — человекообразных обезьян, у которых часть других форм прикосновений со временем "отпала".

Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, PDM

Поцелуи у людей играют важную роль в социальных взаимодействиях, от романтических отношений до приветствий и проявления уважения, а их задокументированная история насчитывает 4500 лет.

Тем не менее, точное происхождение остается загадкой, и исследование, опубликованное в Эволюционной антропологии, рассматривает разные теории на эту тему.

Современные приматы иногда показывают поведение, схожее с поцелуями, что позволяет предположить, что привычка могла быть унаследована нами от общих предков.

Однако частые прикосновения мордочками у приматов, которые называют "поцелуями", не похожи на человеческие: они лишены поджатия губ и сосательных движений.

По словам Адриано Ламейры, доцента кафедры психологии в Уорикском университете, шимпанзе целуются в приветственных целях, но это не совсем сходно с поведением человека. Только бонобо целуются действительно похоже на нас.

У этих обезьян поцелуи помогают наладить социальные связи и восстановить их после ссор. Учитывая, что наши ДНК совпадают с ДНК бонобо на 98,7%, такая связь логична, хотя она всё ещё не даёт полного объяснения происхождения поцелуев.

Одна из гипотез утверждает, что поцелуи могли появиться как часть социального контроля или для полового украшения. Другая идея предполагает, что практика возникла из процесса кормления детёнышей: матери пережёвывали пищу, передавая её детёнышам вытянутыми губами.

Однако Ламейра считает, что эта гипотеза не полностью объясняет происхождение поцелуев, так как похожее поведение не было замечено у других животных, и оно не соответствует контексту взрослых взаимодействий.

Ламейра отмечает, что для понимания эволюции поцелуев важно исследовать биологию и поведение человекообразных обезьян, ближайших к предкам рода гоминидов.

У других приматов, не относящихся к человеческому роду, таких как шимпанзе, главным сигналом социальной связи остаётся уход за шерстью. Расчёсывание шерсти помогает укреплять социальные связи, но по мере потери волосяного покрова у людей оно стало менее актуальным.

Согласно гипотезе "последнего поцелуя грумера", взаимные поцелуи возникли как завершающий этап ухода, когда предки человекообразных обезьян ухаживали друг за другом.

Постепенно эта традиция видоизменилась и сохранилась как поцелуй — символ доверия и близости, рудимент древнего ритуала для укрепления связей.

Уточнения

Человекообра́зные обезья́ны или гомино́иды, (лат. Hominoidea или Anthropomorphidae) — надсемейство узконосых обезьян (Catarrhini), строение тела которых сходно с телом человека, в состав надсемейства входят два семейства: гиббоновые и гоминиды.



Поцелу́й (лат. os — рот) — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.

