Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защититься от простуды: лучшие советы для крепкого иммунитета
Простой способ продлить свежесть сыра: как сахар помогает уберечь сыр от заветривания и порчи
Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания
Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу
Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год
Мраморная говядина: в чем отличие от обычной и как выбрать лучшую вырезку
Как защитить аккумулятор и клеммы от зимней коррозии
Апельсиновый сад и панорамы Рима: почему стоит посетить Джардино-дельи-Аранчи
Китай призывает Евросоюз к конструктивному диалогу по торговым трениям

Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике

3:01
Наука

Долгое время ученые пытались выяснить происхождение поцелуя. Новое исследование предполагает, что эта практика могла бы восходить к поведению древних предков человека — человекообразных обезьян, у которых часть других форм прикосновений со временем "отпала".

Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике
Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana, PDM

Поцелуи у людей играют важную роль в социальных взаимодействиях, от романтических отношений до приветствий и проявления уважения, а их задокументированная история насчитывает 4500 лет.

Тем не менее, точное происхождение остается загадкой, и исследование, опубликованное в Эволюционной антропологии, рассматривает разные теории на эту тему.

Современные приматы иногда показывают поведение, схожее с поцелуями, что позволяет предположить, что привычка могла быть унаследована нами от общих предков.

Однако частые прикосновения мордочками у приматов, которые называют "поцелуями", не похожи на человеческие: они лишены поджатия губ и сосательных движений.

По словам Адриано Ламейры, доцента кафедры психологии в Уорикском университете, шимпанзе целуются в приветственных целях, но это не совсем сходно с поведением человека. Только бонобо целуются действительно похоже на нас.

У этих обезьян поцелуи помогают наладить социальные связи и восстановить их после ссор. Учитывая, что наши ДНК совпадают с ДНК бонобо на 98,7%, такая связь логична, хотя она всё ещё не даёт полного объяснения происхождения поцелуев.

Одна из гипотез утверждает, что поцелуи могли появиться как часть социального контроля или для полового украшения. Другая идея предполагает, что практика возникла из процесса кормления детёнышей: матери пережёвывали пищу, передавая её детёнышам вытянутыми губами.

Однако Ламейра считает, что эта гипотеза не полностью объясняет происхождение поцелуев, так как похожее поведение не было замечено у других животных, и оно не соответствует контексту взрослых взаимодействий.

Ламейра отмечает, что для понимания эволюции поцелуев важно исследовать биологию и поведение человекообразных обезьян, ближайших к предкам рода гоминидов.

У других приматов, не относящихся к человеческому роду, таких как шимпанзе, главным сигналом социальной связи остаётся уход за шерстью. Расчёсывание шерсти помогает укреплять социальные связи, но по мере потери волосяного покрова у людей оно стало менее актуальным.

Согласно гипотезе "последнего поцелуя грумера", взаимные поцелуи возникли как завершающий этап ухода, когда предки человекообразных обезьян ухаживали друг за другом.

Постепенно эта традиция видоизменилась и сохранилась как поцелуй — символ доверия и близости, рудимент древнего ритуала для укрепления связей.

Уточнения

Человекообра́зные обезья́ны или гомино́иды, (лат. Hominoidea или Anthropomorphidae) — надсемейство узконосых обезьян (Catarrhini), строение тела которых сходно с телом человека, в состав надсемейства входят два семейства: гиббоновые и гоминиды.

Поцелу́й  (лат. os — рот) — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Садоводство, цветоводство
Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем Аудио 
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
В России собираются начать контролировать деятельность риелтеров
Каким типам диабета подвержены кошки и собаки? Как определить и бороться?
Врач предупредила о серьёзной опасности царапин кошки: может закончиться плачевно
Почему кошки более привередливы в еде, чем собаки?
Зимняя заготовка с баклажанами: вкусный рецепт на каждый день
Эти 8 продуктов помогут укрепить иммунитет и очистить организм
Очистить мельхиоровые столовые приборы легко: просто используйте эти средства
Кошачий язык: как питомцы выражают эмоции
Caмыe cлaдкиe copтa мopкoви по итогам сезона 2024 года
Как повысить плодородие почвы: секреты успешных агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.